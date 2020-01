L’album “Victory Lap” de Nipsey Hussle est officiellement devenu platine

Le marathon continue.



La mort tragique de Nipsey Hussle en mars dernier a secoué le monde entier, et nombre de ses proches et de ses partisans pleurent toujours la perte de la légende du hip hop. Malgré la tristesse qui persiste, la célébration est de mise pour sa dernière réalisation posthume. Le premier album studio de Nipsey, Victory Lap, sorti le 16 février 2018 moins d’un mois avant son décès, a été officiellement certifié platine.

Victory Lap a fait ses débuts au numéro quatre du palmarès des albums du Billboard 200 avant de revenir pour atteindre la deuxième place. Il a maintenant vendu plus de 1 000 000 d’unités en fonction des flux et des ventes. Alors que la musique de Nipsey parle sans aucun doute d’elle-même, il a vu une énorme augmentation des ventes et des flux après sa mort alors que ses fans, amis et famille tentaient de faire face à la perte. Avant sa mort, il avait en moyenne environ 2 millions de flux audio, mais après son décès, il a gagné 10 millions de flux audio et 57 millions le jour suivant. Ses flux vidéo ont également augmenté, passant de 900 000 à 9,7 millions le jour de son décès. Son héritage continue d’être honoré, car il a récemment été annoncé qu’il avait reçu trois nominations aux Grammy Awards cette année, dont “Meilleure performance de rap” et “Meilleure chanson de rap” pour “Racks in the Middle”, avec Roddy Ricch & Hit-Boy, comme ainsi que “Best Rap / Sung Performance” pour “Higher”, avec DJ Khaled et John Legend.

