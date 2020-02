L’Alcantara vit l’un de ses pires moments avec l’enlèvement de Toni en Irak

Le chapitre du 30 janvier de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ a laissé les téléspectateurs à bout de souffle après avoir découvert que Toni avait été enlevé par une milice en Irak. L’empressement journalistique du personnage de Pablo Rivero l’a amené à traverser la frontière avec la Jordanie pour s’assurer que les États-Unis avaient bombardé la population civile irakienne, ce qui s’est soldé par une issue fatidique.

Jero et Toni, kidnappés dans ‘Dis-moi comment ça s’est passé’

Le service de télévision espagnol essaie de prendre avec la plus grande discrétion possible ce qui est arrivé à Toni et Jero, la caméra qui l’accompagnait. Cependant, les nouvelles ne tardent pas à passer aux médias dans “Tachycardie”, l’épisode diffusé le 6 février, atteindre la famille Alcantara et secouer tout le monde, en particulier à Deborah, qui n’attendait pas avec impatience le départ de son mari.

C’est pourquoi tous les membres de la famille se réunissent chez Deborah pour se soutenir mutuellement en ce moment terrifiant. Tous sauf Antonio, qui n’a pas voulu rapporter ce qui est arrivé à son fils afin de ne pas vous inquiéter et nuire à votre santé et à vos problèmes cardiaques. Ce sera au moment où toute la famille sera réunie lorsque le personnage de Paloma Bloyd recevoir un appel pour savoir où se trouve son mari.

La colère d’Antonio

La famille a décidé de protéger Antonio et de ne rien lui dire sur ce qui se passe. Cependant, cette action tachée de bonne intention suscite la colère du patriarche quand il découvre la réunion clandestine, il est donc très regrettable qu’ils n’en aient pas tenu compte. Antonio est toujours considéré comme le chef de famille et, par conséquent, comprendra que, malgré le divorce, La façon d’agir de sa famille a été une trahison.

.