L’allégation accablante de Jorge Javier Vázquez contre les taureaux: “Tout va bien”

Jorge Javier Vázquez n’est pas une personne qui habituellement gardez vos opinions pour vous, et moins dans «Save me», où tant d’heures de diffusion quotidienne donnent beaucoup. Cette fois n’a pas été moins longue et le présentateur a fait une parenthèse dans l’ordre des sujets pour dire quelques mots. Ce mercredi 12 février, «Save Me» était le programme choisi pour annoncer un nouveau candidat de «Survivors 2020», la douzième édition, mais avant de le faire, le pilote n’a pas hésité à se lancer un plaidoyer retentissant contre la corrida.

Ce candidat annoncé était Antonio Pavón, une vieille connaissance du programme car il est venu plusieurs fois pour discuter de sa prétendue liaison avec Miriam Saavedra. En outre Pavón était torero de profession, qui a connu un grand succès notamment au Pérou. Là Il a participé à d’autres réalités, au point d’être une star de la presse rose du pays. Avant d’être annoncé sa participation par Jorge Javier, il en a profité pour faire une critique publique de la profession du garçon.

Jorge Javier Vázquez en donnant son avis

L’ensemble a été défini comme une arène pour donner la nouvelle quand il a commencé son plaidoyer avec la phrase: “J’en profite pour exprimer mon rejet absolu du monde des taureaux“.” Il a été l’objet et l’inspiration de la peinture et de la poésie, mais je pense que le sacrifice animal et la relation de l’être humain avec le monde animal a changé“, il a gardé son petit discours en regardant la caméra.” Je pense que c’est un moment qui est déjà bien “, était un autre des gros titres laissés par le présentateur dans ce discours dur contre le monde des taureaux.

Il a conclu ses propos par deux vœux pour l’avenir de notre pays: “Ce pays ferait un pas en avant très important si les corridas sont enfin bannies en Espagne“, une mesure que d’autres pays comme l’Argentine ou l’Italie ont déjà imposée. La seconde serait pour l’utilisation des carrés:” Espérons que le jour viendra où seuls les taureaux de ce pays tiendront des concerts. ” Aujourd’hui, il est très courant que des concerts aient lieu dans des corridas, mais ces zones ne sont pas utilisées exclusivement pour cela, ce qui pourrait finir par se produire si les taureaux étaient interdits.

L’extorero

Antonio Pavón est annoncé comme torero, quelque chose qu’il a exercé dans le passé mais pas actuellement. Une nouvelle qui Je serais heureux de connaître Jorge Javier Vázquez est que précisément l’abandon de la tauromachie par Pavón est parce qu’en 2015, ils ont retiré le droit de continuer à se battre pour refuser de tuer l’animal après la course à certaines occasions. Après c’est quand il est entré dans la télévision, un domaine dans lequel il continue aujourd’hui et c’est que son nouveau projet, précisément dans notre pays, c’est la télévision.

