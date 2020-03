L’Allemagne fait face à la pire crise après la Seconde Guerre mondiale

L’Allemagne face à la pire crise après la Seconde Guerre mondiale | Instagram

Il a été rapporté aujourd’hui par Angela Merkel, Chancelier allemand, que l’Allemagne est confrontée à la pire crise après le Seconde Guerre mondiale et c’est quelque chose qui inquiète.

Ç’est grave. Prenez-le au sérieux “, a averti Merkel.

Aujourd’hui, Angela a donné un discours télévisé où il a parlé de la pandémie de coronavirus et a donné toutes les recommandations nécessaires pour les citoyens, étant l’un des pays avec le plus grand nombre de personnes touchées.

Les discours à la télévision sont très rare en Allemagne, seules des situations exceptionnelles se présentent. Merkel a parlé de la situation actuelle dans le pays et il a demandé du sérieux, de la discipline et de la solidarité.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n’y a pas eu de défi dans notre pays qui dépende tellement de notre action commune et solidaire, nous devons démontrer que nous pouvons agir avec cœur et tête et ainsi sauver des vies. Cela va sans exception pour chacun “, a-t-il déclaré.

Merkel a également donné quelques mots pour que les gens soient encouragés et puissent surmonter cette crise malheureuse qui se produit en ce moment.

Je suis convaincue que nous réussirons ce test si vraiment tous les citoyens et tous les citoyens l’assument comme leur tâche “, a-t-elle assuré.

La politique allemande avait assuré mercredi dernier que 60% ou probablement 70% des Allemands aurait pu contracter le virus.

Cela dépendra de la discipline à laquelle nous suivons tous les règles. Nous devons limiter le risque de contagion de la seule manière possible, ce qui signifie réduire la vie publique au minimum, avec bon sens. Suivez les règles qui régissent ces jours-ci “, a-t-il demandé à tout le peuple allemand.

Comme indiqué précédemment, l’économie allemande était presque récession avant même le début de la pandémie.

Nous ferons tout notre possible pour atténuer les conséquences économiques, notamment pour défendre tous les emplois “, a promis la chancelière, à la tête du gouvernement allemand depuis 2005.

L’Allemagne est actuellement cinquième pays du monde le plus touché par le coronavirus, en comptant sur 12 427 cas confirmés, 28 décès et 2 960 nouveaux infectés au cours de cette journée.

