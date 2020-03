L’Alliance REFORM de Meek Mill partage le plan de prévention du COVID-19 en prison

L’Alliance REFORM de Meek Mill partage une recommandation pour la prévention du COVID-19 à l’intérieur des prisons.



Meek Mill progresse avec REFORM Alliance, un effort co-fondé par lui-même, Jay-Z, Robert Kraft et Michael Rubin. Dans le sillage du Coronavirus, REFORM a partagé des plans dans l’espoir d’aider les gouverneurs américains à empêcher la propagation à l’intérieur de la prison. Le plan SAFER est une recommandation de politique, en particulier pour ceux des communautés à risque, qu’ils ont présenté en demandant aux gouverneurs de suspendre les violations techniques, les visites de probation, les amendes et les frais pour le moment, d’autant plus que ceux qui sont enfermés sont beaucoup plus susceptible d’être exposé à COVID-19.

S’opposant à l’idée de l’incarcération, ils espèrent que les gouverneurs trouveront des substituts à l’incarcération tout en libérant les personnes âgées et vulnérables à la maison. Ils veulent également que les gouverneurs s’assurent qu’il existe des précautions supplémentaires pour le personnel de la prison tout en offrant des traitements et des tests médicaux gratuits.

“Alors que notre pays prend des mesures pour se protéger contre le coronavirus, nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier les millions de personnes sous le contrôle de notre système de justice pénale”, a déclaré Jessica Jackson, responsable du plaidoyer en chef de REFORM Alliance, Complex. “Les gens dans les prisons, les prisons, ou sous surveillance communautaire sont plus à risque de contracter et de propager le virus, compte tenu de leur âge, des conditions de santé sous-jacentes et des contacts étroits les uns avec les autres. La protection de ces personnes contre le coronavirus n’est pas seulement une obligation morale, mais nécessaire pour préserver la santé et la sécurité de nos communautés. ”

De plus, ils ont lancé une pétition que vous pouvez consulter ici.

