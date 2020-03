Lamar Jackson intente un procès contre Amazon pour faux vêtements

Lamar Jackson prétend que des vêtements avec ses surnoms sont vendus sur Amazon sans sa permission.



Lamar Jackson est devenu une vedette de la NFL la saison dernière grâce à ses capacités à double menace avec les Ravens de Baltimore. Jackson a remporté le prix MVP et a reçu divers surnoms tels que “Action Jackson”, “Lamarvelous” et “Pas mal pour un porteur de ballon”. Ce sont tous des surnoms qui sont uniques à la vedette des Ravens et comme vous pouvez l’imaginer, les entreprises cherchent déjà à profiter de sa ressemblance.

Jackson commence déjà à en ressentir les effets et, selon TMZ, il a lancé une poursuite contre Amazon pour avoir permis à des fournisseurs tiers de vendre des marchandises avec son nom et sa ressemblance. Comme l’explique Jackson, il n’a jamais signé ces conceptions et pense qu’Amazon est aux prises avec de grandes sommes d’argent qu’il a ratées en raison de la profitabilité de son nom.

Le quart-arrière craint que les fans qui achètent les articles croient qu’il est derrière eux. Cela crée finalement une certaine confusion parmi les consommateurs et Jackson veut y mettre un terme. Dans le procès, Jackson demande à Amazon de retirer les articles tout en lui versant des dommages et intérêts. Jackson a l’impression que sa marque a été endommagée à cause de cela et cherche une résolution rapide.

Amazon n’a pas encore répondu au procès, alors restez à l’écoute pour les mises à jour car nous serons sûrs de vous les apporter.

