Lambda García et Pedro Prieto se déshabillent aujourd’hui, Galilea Montijo en profite

Lambda García et Pedro Prieto se déshabillent à Hoy, Galilea Montijo en profite | Instagram

Galilea Montijo s’est donné un vrai signal et plus que cela parce que Lambda García et Pedro Prieto Ils ont dit des vêtements d’extérieur au milieu du programme Today, le tout afin de gagner le match auquel ils participaient.

C’était dans “Sing the word”, l’une des activités du programme dans laquelle les deux beaux hommes sont allés plus loin et ont montré plus pour gagner des points.

Au début, ils ont soulevé la chemise, montrant leurs abdominaux enviables aux caméras, mais Don Van Rankin n’a pas pu être laissé pour compte et a également montré son ventre.

Mais cela ne suffisait pas et Lambda a décidé de dire au revoir à sa chemise, alors La Gali s’est approchée et “au nom de toutes les dames”. touché les pectoraux de l’acteur pour certifier qu’ils étaient réels.

Après cela, le beau jeune homme a commencé à chanter pour céder la place à Pedro Prieto, qui s’était engagé à faire de même et à dire “sans vêtements”.

Pour être “juste”, Galilea Montijo s’est de nouveau approchée et a touché les pectoraux du conducteur, après cela, il a chanté.

Cette section du programme Aujourd’hui, en plus d’être assez amusante, a été à l’origine de nombreuses nouvelles car les invités donnent souvent de quoi parler.

