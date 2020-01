Lamberto Bava produisant un nouveau film d’horreur réalisé par la star des démons Geretta Geretta

Lamberto Bava, fils de feu Mario Bava, a réalisé les films d’horreur italiens Demons and Demons 2 dans les années 80, dont le premier avait un rôle mémorable Geretta Geretta comme le personnage Rosemary; comme les fans du film s’en souviennent sûrement, Rosemary subit une transformation horrible en l’un des démons titulaires du film. Toutes ces années plus tard, Bava et Geretta font équipe avec un nouveau film d’horreur, à coproduire par Bava et réalisé par la star des Démons!

Delirium a annoncé la nouvelle le mois dernier, ajoutant que Kansas Bowling (Troma’s B.C. Butcher) produit également le film, qui sera tourné en 16 mm à la Nouvelle-Orléans cette année.

Chris Alexander de Delirium propose une allumeuse alléchante:

“Le film aura de l’ADN étroitement lié au film Demons original de Bava.”

En plus de la réalisation, Geretta Geretta a écrit le film sans titre.