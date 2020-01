LaMelo Ball termine sa saison NBL pour se concentrer sur le repêchage NBA

LaMelo devrait être un premier choix.



LaMelo Ball a été l’un des jeunes espoirs les plus divertissants du basket-ball et certains éclaireurs placent une tonne d’attentes sur le jeune joueur. Il devrait être l’un des cinq premiers choix du repêchage de la NBA 2020, certains experts pensant qu’il pourrait en fait devenir le numéro un. Il reste à voir si les équipes voudront ou non dessiner le ballon si tôt, surtout si l’on considère à quel point son père est actif dans la carrière de ses enfants.

Ball a assez bien joué dans la NBL cette saison, bien qu’il ait récemment raté 12 matchs en raison d’une blessure persistante au pied. Ball aurait été absent pendant six semaines, ce qui signifie qu’il aurait besoin de six semaines de réadaptation. La saison sera alors terminée, donc Melo a choisi de mettre fin à sa saison et de se concentrer sur le repêchage, selon Jonathan Givony d’ESPN.

Mark Kolbe / .

D’après le rapport de Givony, il semble que LaMelo se soit complètement remis de sa blessure au pied et qu’il soit prêt à partir d’ici le début de la saison NBA. C’est une excellente nouvelle pour les équipes NBA qui pourraient penser à rédiger le jeune phénomène. Cette classe de draft aura certainement pas mal de grands joueurs et nous sommes intéressés de voir où ils vont tous atterrir.

Assurez-vous de rester à l’affût des mises à jour sur la situation de Ball.

