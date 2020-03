L’American Psychological Association confirme que les jeux vidéo ne vous rendent pas violent

Récemment, l’American Psychological Association, la principale organisation scientifique et professionnelle des États-Unis en son genre, a expliqué que il n’y a pas suffisamment de preuves pour soutenir un lien occasionnel entre les jeux vidéo violents et un comportement violent. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse.

Cette déclaration réaffirme une résolution prise en 2015 et se fonde sur une revue des études les plus récentes sur le sujet, explique Polygon. Pour sa part, la présidente de l’APA, Sandra L. Shullman, PhD, explique:

“Attribuer la violence aux jeux vidéo n’est pas scientifiquement valable et détourne l’attention d’autres facteurs, tels que l’histoire de la violence, dont nous savons grâce à la recherche est un important prédicteur de la violence future.”

Cependant, la déclaration a fourni un avertissement, indiquant qu’il y avait un lien perçu entre les jeux vidéo violents et “des résultats agressifs, tels que des cris et des poussées”. Mais, il a ajouté que “Ces résultats de recherche sont difficiles à étendre à des résultats plus violents”.

Et au Mexique c’est pareil?

Les psychologues invitent les politiciens et les stigmatisateurs des jeux vidéo à réfléchir au rôle que jouent les armes dans les fusillades dans les écoles. Le dernier cas récent au Mexique est également un exemple de la façon dont les autorités et d’autres institutions n’hésitent pas un instant à blâmer les jeux vidéo pour la violence alors qu’en fait, nous vivons dans un état d’exception où les nécropolitiques et le capitalisme sanglant sont la véritable cause de nombreux maux qui affligent le pays.

Nous comprenons, selon le docteur en philosophie, théorie et critique féministe Sayak Valencia, par les nécropolitiques et le capitalisme Gore comme

“” La dimension systématiquement incontrôlée et contradictoire du projet néolibéral “(Pratt, 2002). En tant que produits de polarisations économiques, nous avons le bombardement informatif / publicitaire qui crée et renforce l’identité hyperconsommatrice et sa contrepartie: la population de plus en plus clairsemée avec un pouvoir d’achat qui satisfait le désir de consommation ».

Ainsi, on peut également comprendre que le problème de la violence est plus important que celui généré par les jeux vidéo. S’il devait y avoir une ingérence négative dans la société du tiers monde, en tout cas, serait son coût et non sa jouabilité.

.