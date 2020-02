L’ami de Mindy Shiben dit que la justice de Zach est «pleine de S ***» et «Trash»

La lune de miel de Mindy Shiben au Panama avec Zach Justice sur Lifetime’s Married at First Sight Saison 10 ne s’est pas déroulée comme elle l’espérait.

L’entraîneur de patinage artistique de 34 ans basé à D.C.

risque majeur en se mariant légalement à un étranger, notamment parce que la plupart des

sa famille n’était pas favorable et a même refusé d’assister au mariage.

Alors que Mindy a été immédiatement frappé par Zach, un homme de 32 ans

mannequin de fitness et entraîneur personnel, il n’a pas rendu son attirance. Zach

a admis qu’il ne ressentait aucune chimie avec Mindy et n’était pas sûr de savoir comment aller de l’avant.

Le couple n’était pas intime (ou proche) pendant leur lune de miel, et Zach

a refusé d’emménager avec sa femme par la suite.

Dans l’épisode du 12 février de Marié à la première vue, «Nouvelle épouse, nouvelle vie», la soirée vinicole de Mindy avec un ami proche s’est rapidement transformée en cœur à propos du nouveau mari de Mindy. Alors que la star de Marié à première vue était prête à pardonner à Zach et à aller de l’avant, son amie n’en était pas si sûre.

Mindy Shiben | MAFS Lifetime via Instagram

Mindy a dit qu’elle espérait toujours le faire fonctionner avec Zach

Malgré le refus de Zach d’emménager avec Mindy, elle a déclaré aux producteurs à vie qu’elle espérait pouvoir faire fonctionner son mariage. Alors que son mari lui a dit à l’aéroport qu’il ne déménagerait pas avec elle, elle a décidé de préparer l’appartement pour son arrivée espérée de toute façon.

“Zach et moi n’avons vraiment pas été en contact avec beaucoup”, a-t-elle

admit tristement.

Mais la star de Married at First Sight n’était pas prête à renoncer à l’amour. “J’ai l’impression que si Zach décidait de se présenter et d’être un mari, nous pourrions faire fonctionner ce mariage”, a-t-elle partagé. “Mais c’est à Zach.”

Mallory a demandé à Mindy si quelque chose de physique s’était passé pendant la lune de miel

S’installant pour un verre de vin à la maison avec son ami Mallory, Mindy avait l’air bouleversée en plaisantant sur le fait de devoir boire après sa lune de miel désastreuse avec Zach.

“Quelque chose s’est-il passé pendant la lune de miel?” Demanda Mallory à Mindy.

“Nous nous sommes embrassés, nous avons fait une fois”, a déclaré la star de Married at First Sight. Elle a déploré: “Et puis il m’a dit tant de fois qu’il n’était pas attiré par moi.”

La star de Lifetime a dit qu’elle ne comprenait pas très bien pourquoi il refusait de donner un coup franc à leur mariage. “Il a décidé qu’il n’allait pas emménager”, a déclaré Mindy à Mallory, ajoutant qu’il lui avait donné des signaux mitigés. «Il m’a dit qu’il ne serait pas sain pour nous deux de vivre ensemble. Mais il m’a aussi dit qu’il voulait que nous travaillions sur le mariage. »

Mallory a explosé pour défendre son amie. “Il est plein de merde,”

a-t-elle déclaré. “Vous ne méritez pas ça. Vous méritez tellement mieux ******. Vous

sont magnifiques, merveilleux. “

Et elle n’a pas hésité sur ce qu’elle ressentait vraiment pour Zach. «Maintenant, il semble que ta vie soit suspendue parce que ce type est un déchet», s’est exclamé Mallory.

La star de “Marié à première vue” a dit à Mallory qu’elle voulait donner à Zach une “deuxième chance”

Mindy était reconnaissante pour le soutien de son amie, mais elle a insisté sur le fait qu’elle était toujours prête à essayer les choses avec son mariage arrangé par des experts. “Je suis marié à ce type”, a souligné la star de Married at First Sight. «Je veux lui donner une seconde chance parce que je m’y suis engagé.»

Mais son amie était sceptique. “Mérite-t-il cela de

vous?” Se demanda Mallory.

Alors que Mallory a donné à Mindy quelque chose à penser, la star de Married at First Sight a finalement dit qu’elle espérait toujours que Zach ferait plus d’efforts dans leur mariage et le prendrait au sérieux.

Mais son amie a dit aux producteurs à vie qu’elle n’était pas convaincue

Zach allait changer. “Les actions parlent de caractère”, a déclaré Mallory. “Son personnage

semble être des ordures en ce moment. “