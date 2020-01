L’amiral Ackbar avait initialement un rôle important à jouer dans Rogue One – / Film

Pour le spectateur occasionnel de Star Wars, l’amiral Ackbar est un personnage qui ne s’enregistre probablement même pas à long terme. Les fans les plus exigeants le connaîtront de son célèbre moment «C’est un piège!», Qui a depuis été mémorisé à un pouce de sa vie. Et encore plus de fans hardcore aiment tellement Ackbar qu’ils ont enregistré leur fureur en ligne à propos de la mort du personnage dans Star Wars: The Last Jedi (nous y reviendrons dans une seconde).

Gary Whitta (The Book of Eli) est considéré comme l’un des auteurs de Rogue One: A Star Wars Story en 2016, et il a récemment consulté Twitter pour révéler qu’Ackbar avait à l’origine un rôle important à jouer dans cette préquelle – ne serait-ce que J.J. Abrams n’avait pas revendiqué Ackbar en premier.

Amiral Ackbar Rogue One Trivia

À l’origine, Ackbar a dirigé l’attaque orbitale sur Scarif, mais JJ l’avait atteint en premier, il a donc été remplacé par Raddus. https://t.co/xJN6EBVF4T

– Gary Whitta (@garywhitta) 21 janvier 2020

Selon Whitta (qui a été l’un des premiers écrivains embauchés pour écrire le scénario de Rogue One), Ackbar allait non seulement être dans le film, mais «[lead] l’attaque orbitale sur Scarif »pendant l’apogée du film. Malheureusement, “JJ l’avait atteint en premier alors il a été remplacé par Raddus”. Il fait référence au fait que J.J. Abrams, le réalisateur et co-scénariste de The Force Awakens, a manifestement sorti ce personnage du coffre à jouets en premier, et par conséquent, Ackbar ne pouvait pas être utilisé dans les deux films.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Ackbar n’aurait pas pu simplement apparaître dans les deux films. Eh bien, dans un tweet séparé, Whitta a abordé ce même sujet, en disant: “Je pense qu’ils ne voulaient pas le sur-utiliser et plutôt introduire de nouveaux personnages.” Rappelez-vous, c’était encore tôt dans la phase d’expérimentation de Lucasfilm avec ses nouveaux films: Rogue One est sorti juste un an après The Force Awakens mais a été défini des décennies avant, ce qui a semé la confusion chez le grand public quant aux raisons pour lesquelles Rey, Finn et BB-8 n’étaient pas dans Rogue One. Lucasfilm a peut-être décidé de retirer Ackbar de Rogue One afin d’éviter une nouvelle confusion du public.

En conséquence, le personnage de l’amiral Raddus a été créé pour remplir la place d’Ackbar dans le script. Raddus, un autre membre de la race Mon Calimari, est devenu un favori des fans à part entière et un personnage important dans la tradition de Star Wars – si important, en fait, que le navire principal dans The Last Jedi a été nommé d’après Raddus.

Quant à la mort de l’amiral Ackbar dans The Last Jedi, je sais qu’il y a un énorme contingent de personnes qui pensent que ce personnage mérite plus ou que ne pas se concentrer sur sa mort était irrespectueux ou quelque chose. J’ai toujours considéré la mort d’Ackbar comme l’un des aspects les plus ancrés de tout film Star Wars, car elle incarne l’idée que tous les héros ne meurent pas de morts héroïques ou n’ont pas de rôles essentiels à jouer dans chaque mission. Parfois, la guerre ne prend que ceux que vous aimez. L’arc de chaque personnage dans une grande saga multi-films ne va pas nécessairement aboutir à la fin d’un héros parfait. Mais c’est juste mes deux cents. Je suis sûr que mes mentions seront inondées de gens qui me diront pourquoi je me trompe et pourquoi l’amiral Ackbar est le plus grand personnage de l’histoire de Star Wars.

Articles sympas du Web: