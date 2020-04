L’amour de Brie Larson pour «Animal Crossing» fera sérieusement votre journée

À une époque où l’éloignement social est la nouvelle norme, les jeux vidéo sont rapidement devenus un espace sûr pour les individus en quête d’évasion de la réalité. Le 20 mars, Nintendo a lancé la solution parfaite – Animal Crossing: New Horizons. À la sortie, les fans ont envahi les réseaux sociaux d’excitation en remboursant leurs dettes au célèbre Tom Nook, dont l’actrice Brie Larson, récemment associée à Nintendo en raison de son amour de longue date pour la franchise Animal Crossing.

Brie Larson s’est associé à Nintendo en raison de «Animal Crossing»

Avant la sortie officielle d’Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch, Larson a publié un tweet jaillissant d’un teaser pour le nouveau jeu en février 2020.

“Je pleure”, a écrit la femme derrière le capitaine Marvel en réponse à un aperçu de certains villageois.

Nintendo a ensuite tendu la main et a proposé à Larson un partenariat pour Animal Crossing: New Horizons. Et Larson a depuis commenté plusieurs publications sur Twitter sur Animal Crossing, y compris un fil de discussion phénoménal mettant en vedette l’acteur de 30 ans aux côtés de personnages préférés des fans. Elle a également publié une annonce sur Instagram pour promouvoir le jeu.

«Déjà obsédé par #AnimalCrossing: New Horizons! Tom Nook m’a tellement manqué », a écrit Larson, associée à une photo d’elle portant une chemise Nook Inc. «Si vous cherchez de douces façons de passer du temps à la maison, je vous recommande fortement de prendre votre #NintendoSwitch et de vous évader dans votre propre escapade sur l’île. Maintenant, qui peut me donner des pépites de fer? »

Comment Brie Larson est entré dans «Animal Crossing»

De toute évidence, avant même son partenariat avec Nintendo, Larson était une grande fan d’Animal Crossing et d’autres jeux fabriqués par la société. Puis dans une interview avec Elle, l’acteur a partagé jusqu’où cet amour remonte.

“Je n’ai jamais vécu sans console Nintendo”, a déclaré Larson. «Même dans mes premières vidéos pour bébés, il y avait une Nintendo là-bas. Mon amour pour cela est profond. “

Larson a également expliqué pourquoi elle aime jouer à Animal Crossing en particulier. «J’adore les jeux vidéo, mais j’ai tendance à être très compétitive», a-t-elle déclaré. «Je trouve que c’est un très bon contrepoids à cela. C’est profiter de votre temps et faire quelque chose de beau et passer du temps avec des amis. “

Pendant ce temps, lors d’une conversation avec People, Larson a révélé qu’elle se sent connectée à la franchise Animal Crossing parce que sa sœur, Milaine Desaulnier, joue également. Et finalement, cela «frappe comme un souvenir d’enfance profond».

“Le jeu original, la première fois que je l’ai joué, c’était sur le GameCube de Nintendo et c’était tellement important pour moi et ma sœur”, a déclaré Larson. «Ma mère a établi une règle: celui qui a terminé ses devoirs doit jouer le premier. C’était un outil incroyable pour nous permettre de terminer nos devoirs. »

Brie Larson | Kevin Winter / .

Maintenant, Larson est impatiente de plonger dans Animal Crossing: New Horizons avec sa sœur. «Je suis tellement excitée de refaire de nouveaux souvenirs avec ma sœur», a déclaré Larson. “Nous sommes maintenant des adultes et pourtant nous avons toujours un amour si profond pour ce jeu et c’était vraiment amusant d’en parler avec elle.”

Elle a poursuivi: «Compte tenu des circonstances, nous pouvons nous connecter via Internet et aller sur les îles les uns des autres pendant que nous faisons FaceTiming et communiquons à ce sujet. C’est juste doux. “

Donc, étant donné son amour de la franchise, Larson serait-elle prête à une adaptation cinématographique d’Animal Crossing? Vous connaissez probablement déjà la réponse.

“Bien sûr. Je soutiens Animal Crossing tout au long, de bout en bout. Je pense que c’est bon pour notre cœur », a-t-elle déclaré.

Et franchement, nous sommes là pour ça.

