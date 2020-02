L’amour de sa vie pour Dax Shepard n’est ni Kristen Bell ni ses filles

Dax Shepard et Kristen Bell ne sont qu’un de ces couples que tout le monde espère être ensemble pour toujours. Il est l’un des acteurs les plus drôles d’Hollywood, et elle est pratiquement la chérie américaine de cette génération. Ensemble, il semble qu’ils ne peuvent pas faire de mal.

Bell a récemment connu du succès dans pratiquement tout ce qu’elle touche. Elle a récemment terminé le très drôle The Good Place et joue également dans Frozen 2 et le nouveau redémarrage de Veronica Mars.

Son mari vient de terminer le ranch de Netflix et peut maintenant être vu sur Bless This Mess. Avec deux enfants et un mariage de 7 ans, il semble que rien ne puisse s’interposer entre ce super couple hollywoodien. Il n’y a qu’un seul problème. L’acteur a récemment discuté de l’amour de sa vie et – alerte spoiler – ce n’est pas Kristen Bell. (Cependant, il plaisante probablement à moitié.)

Depuis combien de temps Dax Shepard et Kristen Bell sont-elles ensemble?

Dax Shepard et Kristen Bell | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Il y a des couples où il semble qu’ils aient toujours été ensemble. Des couples comme Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones et Will Smith et Jada Pinkett-Smith. Et puis il y a Dax Shepard et Kristen Bell.

Bell et Shepard se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun lors d’une fête d’anniversaire en 2007. Et croyez-le ou non, ce n’était pas un coup de foudre pour eux.

En fait, Shepard a récemment admis que la personnalité pétillante de Bell lui faisait flipper. Mais malgré les appréhensions initiales, le couple a décidé de tenter le coup.

Les choses ont bien fonctionné et le couple s’est fiancé en 2009. En 2013, ils ont officialisé les choses en disant «oui» dans un palais de justice de Beverly Hills. Les deux ont eu depuis deux enfants et ont été ouverts sur les hauts et les bas de leur relation.

Brad Pitt a toujours eu quelque chose pour Dax Shepard

L’acteur Chips a toujours été ouvert sur son amour non partagé pour Brad Pitt. Lors d’un récent épisode de The Ellen DeGeneres Show, Shepard est intervenu pour animer Ellen DeGeneres.

L’animateur de talk-show a créé un montage de toutes les effusions d’amour de Shepard à la star de Once Upon a Time in Hollywood. À la fin du clip, DeGeneres a été vu demandant à Pitt: “Saviez-vous que Dax Shepard a le béguin pour vous?”

À quoi l’acteur a répondu: «J’ai un peu le béguin pour Dax Shepard.» Cue fangirl crie de l’hôte «Armchair Expert».

Dax Shepard nous raconte l’amour de sa vie

Chaque fois que Bell et Shepard sont ensemble, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’ils étaient destinés à se rencontrer. Donc, naturellement, cela fait penser que Shepard n’aurait aucun problème à nommer sa femme comme l’amour de sa vie.

En fin de compte, ce n’est pas si simple. Shepard s’est arrêté récemment à The Ellen Show et l’animateur a présenté le clip désormais infâme. DeGeneres a dit qu’elle n’avait pas parlé à Shepard depuis qu’il était intervenu pour coanimer pour elle et avait vu le cadeau hilarant.

Shepard a déclaré que créer ce clip sur lui était une chose dangereuse à faire quand il était l’hôte de l’émission. Il a poursuivi en disant: “Comme je l’ai appris, il y a beaucoup de balles dans l’air ici”, a-t-il poursuivi, “vous jonglez très rapidement.”

Mais alors vient la révélation –

“Et puis vous êtes frappé par quelque chose comme ça – l’amour de votre vie en vous disant qu’il n’est pas inconnu … c’est écrasant.”

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une fois que leur amour a été dévoilé, les deux ont décidé de «prendre rendez-vous». Shepard a raconté à DeGeneres son expérience «Pretty Woman», avec un tour en hélicoptère, des courses de motos et du cuir de la tête aux pieds.

Il semble que l’une des plus grandes histoires d’amour d’Hollywood soit désormais dévoilée. Attention à Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal – il pourrait bien y avoir une nouvelle bromance en ville.