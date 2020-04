L’amour est-il fini? Jennifer López et son mari ont ainsi discuté de leurs différences en public

Le couple tant attendu a dévoilé ses détails les plus intimes, vous ne pouvez pas le croire!

02 avril 2020

L’un des couples les plus suivis est composé de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, et l’une des raisons est le mariage tant attendu que nous espérons bientôt, alors, puisque Alex il a demandé à JLOCe sont rarement eux qui ont parlé du mariage.

Dans une interview, il avait été vérifié que la chanteuse et l’actrice avaient eu son emploi du temps trop chargé et plein de travail, c’était l’une des raisons pour lesquelles ils n’avaient pas encore lancé pour donner officiellement “Oui”, mais, apparemment, JLO elle avait refusé des offres d’emploi pour se concentrer sur son bonheur et celui de son fiancé.

Malgré le bon lien que ces deux-là ont, dans une vidéo mise en ligne par l’athlète lui-même, il a été possible d’observer quelques différences que les deux ont. Ils étaient très privés de leur relation, personne ne le savait!

Jennifer y Alex ils ont osé faire le “défi du couple”, où chaque couple d’amoureux doit bander les yeux et répondre à des questions que seuls deux devraient connaître.

Un jeu amusant à traîner dans cette quarantaine!

