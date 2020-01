L’amour ne cesse d’être! C’est tout ce qui arrive à Netflix en février

Netflix a dévoilé tous les titres qui arriveront sur son catalogue au mois de février, et comme c’est le mois de l’amour et de l’amitié, la plateforme sera remplie de films qui parlent de ce sujet de ses deux opposés: les amoureux et les solitaires. Par exemple, l’un des films de poussins par excellence arrive sur Netflix Comment perdre un homme en 10 jours, ou le dévastateur Soleil éternel de l’esprit impeccable.

Et si cela ne vous suffit pas, cela vient aussi La La Land avec Emma Stone et Ryan Gosling dans l’une des plus belles et douloureuses histoires d’amour de ces dernières années. Et s’ils veulent s’énerverou avoir une autre date, venez sur Netflix Mère! avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem …

Dans les productions originales de Netflix est la deuxième saison de Narcos: Mexico avec le retour de Diego Luna comme Félix Gallardo, la première de Locke & Key, la deuxième tranche de Carbone altéré (oui, après deux ans), et Rampant, la nouvelle production du Mexique pour la plateforme avec Tessa Ia et Bárbara López.

Mais à ne pas dire et à ne pas dire, et aussi allez préparer votre soirée marathon romantique le 14 février, ici nous laissons toutes les premières pour la plateforme le mois prochain:

Séries

Locke & Key (2/7/2020)

Après le meurtre de son père, trois frères emménagent dans une maison aux clés magiques et aux pouvoirs cachés. Adaptation des bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodríguez.

Narcos: Mexique: Saison 2 (13/02/2020)

Felix doit traiter avec les États-Unis. UU. et les conséquences de ses actions contre la DEA face au mécontentement au sein de son organisation.

Better Call Saul: Saison 5 (24/02/2020)

Le prequel de Breaking Bad revient dans la cinquième saison, avec Jimmy McGill alors qu’il devient le conseiller sans scrupules Saul Goodman.

The Cable Girls: Final Season: Part 1 (2/14/2020)

Lidia revient en Espagne pour tenter de retrouver sa fille avec l’aide de ses amis proches, tout en faisant face aux conséquences de la guerre civile.

Rampant (28/02/2020)

À Mexico, trois filles gâtées rencontrent une femme dangereuse qui les emmène dans un voyage risqué, où elles grandiront et se découvriront.

Altered Carbon: Saison 2 (27/02/2020)

Quand un travail ramène Takeshi Kovacs dans le monde de Harlan dans un nouveau cas, il trouve la planète en guerre et son amour perdu caché dans l’ombre.

Cette merde me dépasse (26/02/2020)

Une fille traverse le tourbillon de l’école, de la famille et de la sexualité avec des pouvoirs super (inopportuns). Basé sur le roman graphique de Charles Forsman.

Gentefied (21/02/2020)

Trois cousins ​​latinos font face à leurs différences alors qu’ils s’efforcent de garder la taverne de leur grand-père à flot dans un quartier de Los Angeles de plus en plus ennuyeux.

Formule 1: Drive to Survive: Saison 2 (28/02/2020)

Les pilotes, les représentants et les propriétaires d’équipement vivent la vie sur la voie rapide, sur et en dehors de la piste. La deuxième saison de courses de Formule 1.

Van Helsing: Saison 4 (2/8/2020)

Vanessa adopte une nouvelle philosophie. Pendant ce temps, les secrets de Blak-Tek sont révélés, et Sam veut atteindre son objectif diabolique: ressusciter les Ténèbres.

Porte 7 (21/02/2020)

Une femme (Dolores Fonzi) tente de libérer un club de football argentin du crime organisé qui l’entoure. Créé par Martín Zimmerman (Ozark; Narcos).

Restaurants sur le bord (28/02/2020)

Trois experts de la nourriture et du design parcourent le monde pour transformer les restaurants fades en grands restaurants en les connectant à la culture au-delà de ce qu’ils voient.

Vikings: Saison 6 (2/6/2020)

En cette dernière saison, Bjorn règne à Kattegat, Ivar s’échappe en Russie et Lagertha rêve d’une retraite paisible loin des champs de bataille.

Jeopardy!: Collection Cindy Stowell (28/02/2020)

Ce champion a participé à Jeopardy! tout en luttant contre le cancer du côlon à un stade avancé. Qui est Cindy Stowell?

Jeopardy!: Collection Seth Wilson (28/02/2020)

Il semble être un expert des films de George Clooney et prévoit de rembourser ses prêts étudiants avec tout ce qu’il gagne. Qui est Seth Wilson?

Jeopardy!: Alex Tribute Collection (28/02/2020)

Présentez Jeopardy! depuis 1984 et donne les indices au Machu Picchu, au Japon, en Israël, aux Galapagos et dans tout autre coin du monde. Qui est Alex Trebek?

Les films

À tous les garçons: P. D. Je t’aime toujours (02/12/2020)

La romance fictive entre Lara Jean et Peter est déjà un véritable amour. Que se passera-t-il avant l’apparition d’un autre destinataire des lettres?

Violet et Finch (28/02/2020)

Deux adolescents aux traumatismes émotionnels s’éloignent ensemble de l’obscurité. Basé sur le roman à succès du même nom et mettant en vedette Elle Fanning et Justice Smith.

La fille qui aimait les chevaux (2/7/2020)

Les rêves lucides d’une fille inadaptée, avec une faiblesse pour les chevaux, l’artisanat et les séries policières, s’infiltrent de plus en plus dans son quotidien.

La tranchée infinie (28/02/2020)

Par crainte de représailles, un grain de beauté de la guerre civile espagnole se cache chez lui depuis 33 ans. Basé sur des événements réels, avec Antonio de la Torre et Belén Cuesta.

Sourd (3/2/2020)

Un homme est sourd suite à un bombardement et fuit l’armée pour survivre. Drame situé dans la Seconde Guerre mondiale et allusif à qui sonne la cloche.

La La Land: une histoire d’amour (1/2/2020)

Dans le Los Angeles d’aujourd’hui, deux artistes ambitieux tombent amoureux et découvrent la joie et la douleur de tout risquer pour une véritable passion.

Mère! (28/02/2020)

La vie privée d’un poète et de sa femme se fissure lorsque des invités inattendus arrivent dans sa maison paisible.

Soldat anonyme (14/02/2020)

Film de guerre sans combat, où les protagonistes sont les soldats, leurs jours de solitude et l’humour caustique qu’ils utilisent pour résister aux conditions dans lesquelles ils vivent.

Lueur éternelle d’un esprit sans souvenirs (14/02/2020)

Clémentine décide de retirer tous ses souvenirs de Joel et il choisit le même, mais bientôt il commence un voyage fou à travers son propre esprit pour comprendre que c’était une erreur.

Mariage de grand-mère (2/2/2020)

La grand-mère cherche le renouveau et décide d’épouser Julio, son jeune jardinier. Vous devez voir si les familles arrivent vivantes pour le mariage. Suite de l’anniversaire d’El grand-mère.

Le destin de Jupiter (27/02/2020)

Une jeune femme sans ressources tombe entre les mains d’un chasseur génétiquement modifié et découvre que son destin est de changer l’avenir de l’univers.

Comment perdre un homme en 10 jours (1/2/2020)

Un homme parie sur ses collègues qu’il peut faire tomber une femme amoureuse en seulement 10 jours, mais il choisit la mauvaise fille: un journaliste qui a également des intentions cachées.

Magic Mike XXL (1/2/2020)

Trois ans après avoir quitté la vie de strip-teaseuse, Mike et les Tampa Kings sont convaincus qu’ils peuvent conserver le titre à Myrtle Beach.

Saint Valentin (1/2/2020)

Les pièges de l’amour moderne sont exposés dans un carrousel qui nous montre diverses relations et la vie des célibataires le jour de la Saint-Valentin.

Rien n’est ce qu’il semble (1/2/2020)

Un groupe d’illusionnistes dévalise une banque dans le cadre de l’émission; le public est étonné, mais le FBI ne comprend pas comment incriminer la magie.

Flashdance (1/2/2020)

Alex travaille dans une usine et dans une boîte de nuit, tout en rêvant de prendre des cours au conservatoire et de devenir danseur professionnel.

Eclipse mortelle (14/02/2020)

Après un atterrissage forcé sur une planète apparemment inhabitée, un pilote et les survivants trouvent une armée de créatures dont la seule faiblesse est la lumière.

La chose d’un autre monde (14/02/2020)

Un groupe de scientifiques norvégiens trouve un vaisseau spatial gelé en Antarctique, mais le sang arrosera la glace lorsque l’organisme qui s’y trouvera se réveillera.

La chose (14/02/2020)

Les scientifiques d’une station de recherche éloignée devraient essayer de survivre aux attaques d’un extraterrestre mutant qui adopte l’apparence de ses victimes.

Deep Horizon (1/2/2020)

Dramatisation de la tragédie de la plate-forme pétrolière survenue en 2010 qui enregistre les heures précédant ce qui a fini par être une catastrophe colossale causée par l’homme.

Un amour très pratique (1/2/2020)

Cherchant à affirmer son indépendance vis-à-vis de son père, une femme engage un homme désespéré de L. Á. pour imiter votre fiancé en Afrique.

Lettre et musique (1/2/2020)

Une pop star s’efforce d’écrire une chanson qui pourrait booster son retour. Et il a besoin d’une femme avec un cadeau pour les lettres pour le guider.

Documentaires et spéciaux

ROUTE VERS ROME (02/11/2020)

Documentaire sur le processus créatif de ROMA, le drame oscarisé, avec une interview intime avec Alfonso Cuarón.

The Chef Show: Volume 3 (2/19/2020)

Jon Favreau et Roy Choi se lancent dans d’autres voyages pleins de plats délicieux et de conversations engageantes avec des chefs célèbres.

Qui a tué Malcolm X? (2/7/2020)

Des décennies après l’assassinat du dirigeant afro-américain Malcolm X, un activiste se lance dans une mission complexe pour trouver la vérité au nom de la justice.

Le pharmacien: minisérie (2/2/2020)

Après la mort tragique de son fils, un pharmacien de Louisiane risque tout pour dénoncer la terrible corruption derrière la crise des opioïdes.

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2/2/2020)

Nouveau stand up spécial du comédien Tom Papa.

#cats_the_mewvie (2/2/2020)

Un documentaire sur la façon dont la monarchie féline a transcendé les frontières de la maison et a envahi les réseaux avec des mèmes et des influenceurs moustaches. Miauravilloso!

Enfants et famille

Équipe Kaylie: Partie 3 (3/2/2020)

L’aventure vous appelle! Rejoignez Kaylie, Ray Ray, Amber, Valeria, Chewy, Jackie et d’autres alors qu’ils explorent l’amitié, le flirt et la nature.

Dragons: Rescue Team: Saison 2 (2/7/2020)

L’équipe de secours poursuit sa mission de garder les habitants de Huttsgalor en sécurité, mais ils doivent affronter un nouvel ennemi: Axel, le neveu de Magnus.

Shaun, l’agneau: le film – Granjagedón (14/02/2020)

Shaun et le troupeau aident un extraterrestre adorable après un accident avec leur navire dans cette nouvelle aventure des cinéastes de Wallace et Gromit.

Pokémon Mewtwo contre-attaque: évolution (27/02/2020)

Une nouvelle version numérique de Pokémon: Le film, le légendaire Mewtwo cherche à se venger de ceux qui veulent exploiter leurs pouvoirs.

Puppy Academy: Saison 1 (21/02/2020)

Un groupe de chiots parlants fréquente une école secrète pour apprendre à être les meilleurs amis de l’homme.

L’univers en expansion d’Ashley García (17/02/2020)

Elle est ingénieure aérospatiale, spécialiste en robotique et très tôt. Plan de vol: traversez le pays. Échelle: la maison du joyeux et ancien footballeur. Destination: la NASA!

Mon méchant préféré 3 (10/2/2020)

Gru perd son emploi et subit une crise d’identité, jusqu’à ce qu’il rencontre quelqu’un qui pourrait l’aider à redevenir lui-même: son frère jumeau!