Lamp Life Soundtrack Out Now

Disney a récemment sorti un petit album contenant la bande originale du court métrage Disney + Original, Lamp Life. Il est maintenant disponible sur les plateformes numériques, y compris Amazon

Cet album est composé de 4 titres, qui ont été composés par Jake Monaco, qui a déjà travaillé sur des titres tels que Forky pose une question, comme un patron, absolument fabuleux: le film et Keeping Up with the Joneses.

Voici la liste des titres de cette bande originale:

1. Bo’s Music Box (0:18)

2. Suite de Lamp Life (3:16)

3. Off the Shelf – Suzanne Waters & Jake Monaco & Brittany Dunton (1:38)

4. Laissez la lumière allumée – Suzanne Waters & Jake Monaco & Zach Marsh (2:10)

Vous pouvez télécharger cette Amazon maintenant

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.