Lana Del Rey sort-elle? Tout savoir sur le copain du flic du chanteur Sean Larkin

Lana Del Rey est une chanteuse et compositrice primée qui est devenue célèbre au début des années 2010 avec des chansons comme «Video Games», «Born to Die» et «Summertime Sadness». Elle a été félicitée pour la qualité cinématographique de son travail. , dans laquelle sa musique explore des thèmes comme la romance, le glamour et la mélancolie.

Compte tenu de la renommée de Del Rey, sa vie personnelle fait également souvent l’objet d’attention. Elle a récemment fait ses débuts sur le tapis rouge avec son petit ami Sean Larkin.

Et, bien sûr, de nombreux fans sont maintenant curieux de connaître le nouveau beau de la star. Lisez la suite pour en savoir plus sur Larkin et depuis combien de temps lui et Del Rey sont ensemble.

Qui est le petit ami de Lana Del Rey, Sean Larkin?

Lana Del Rey | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Certains fans pourraient reconnaître Larkin parce qu’il est en fait un flic de célébrités. Depuis 2016, il apparaît dans les émissions de police A&E Live PD, PD Cam et Live Rescue, où il est également connu sous son surnom, Sticks.

Il a eu une fois une interview avec SiriusXM dans laquelle il a partagé une histoire sur la façon dont il a obtenu le nom Sticks. Larkin a déclaré que, lorsqu’il tentait de courir après un criminel sans arme ni pistolet, son capitaine l’a traité de «bâton de son».

“Il vient de commencer à m’appeler” Stick “, ce qui était l’abréviation de” F-Stick “, a révélé Larkin. «Une fois que nous sommes descendus dans la rue, les gens ont commencé à m’entendre appeler« Stick »par les autres officiers et la façon dont le jargon de la rue se déroule, ils pensaient que mon nom était« Sticks », et c’est devenu ça. Personne dans ma vie privée ne m’appelle «bâtons».

Compte tenu de sa carrière télévisuelle, il va sans dire que Larkin a sa propre base de fans. Il compte actuellement plus de 250 000 abonnés sur Instagram, où il publie souvent sur son travail.

En plus d’être une star de la télévision, Larkin travaille également à temps plein au service de police de Tulsa, en Oklahoma. Il va et vient entre Tulsa et New York City, où ses spectacles A&E sont filmés.

De plus, il est père de deux enfants: une fille de 22 ans et un fils adolescent.

Depuis combien de temps Lana Del Rey et Sean Larkin sont-ils ensemble?

On ne sait pas quand Del Rey et Larkin ont commencé à se fréquenter, mais ils ont été repérés pour la première fois à l’automne 2019. Le couple a officialisé Instagram en décembre 2019.

Ensuite, ils sont apparus ensemble sur le tapis rouge pour la première fois aux Grammy Awards fin janvier 2020. Del Rey et Larkin ont montré un PDA sur le tapis rouge avant que Del Rey ne dise à Entertainment Tonight qu’elle était «heureuse».

Qui Lana Del Rey a-t-elle utilisé à ce jour?

Avant Larkin, Del Rey était lié à quelques hommes de l’industrie musicale.

De 2011 à 2014, elle était en couple avec Barrie-James O’Neill, qui faisait partie du groupe écossais Kassidy. Il a ensuite affirmé que Del Rey n’avait pas rompu directement avec lui. Au contraire, il en a entendu parler par son cousin, qui lui a envoyé un texto: “Désolé que vous et la missus vous soyez séparés.”

Malgré leur méthode de division, O’Neill a assuré aux fans qu ’« il n’y avait pas de mauvais sang entre nous ».

Plus tard, Del Rey était en relation avec le rappeur G-Eazy pendant plusieurs mois après avoir été repérés ensemble à Coachella 2017. Cependant, ils auraient rompu en raison de la consommation de cocaïne de G-Eazy.

Del Rey a également été très ouverte sur le fait qu’elle a eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans l’industrie de la musique dans l’espoir de poursuivre sa carrière. Cependant, elle a partagé que cela ne l’a pas vraiment aidée à décrocher un contrat d’enregistrement comme elle l’avait imaginé.

Elle a dit une fois au magazine Pitchfork: «Les gens m’ont offert des opportunités en échange de coucher avec eux. Mais ce n’est plus 1952. Coucher avec le patron ne vous mène nulle part de nos jours. “