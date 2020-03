Lancement de Disney + France retardé | À l’affiche Disney Plus

Disney + devrait être lancé dans certains pays européens le mardi 24 mars, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse le 24 mars. Cliquez ici pour pré-commander

Cependant, en raison des problèmes avec le Coronavirus affectant la stabilité d’Internet en France, Disney a annoncé que le lancement de Disney + a été retardé jusqu’au 7 avril.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney + arrive bientôt… mais à la demande de @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles le commissaire de l’Union européenne a demandé aux services de streaming de réduire la qualité de la vidéo pour aider à réduire la demande sur Internet, car des millions de personnes sont à la maison isolées. Amazon, Netflix et YouTube ont convenu d’une réduction temporaire de la qualité vidéo pour améliorer la situation.

Et des nouvelles plus tôt cette semaine que le lancement indien de Disney + a également été retardé en raison du Coronavirus.

Que pensez-vous de ce retard?

