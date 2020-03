Lancement de Disney + Inde retardé | À l’affiche Disney Plus

Disney a annoncé qu’il retarderait le lancement de Disney + en Inde. Il devait être lancé le 29 mars, mais en raison du Coronavirus.

Uday Shankar, président de The Walt Disney Company APAC et président de Star & Disney India, a déclaré dans un communiqué:

«Nous avons récemment annoncé que Disney + lancerait en Inde via le service Hotstar en conjonction avec le début de la saison de cricket de la Premier League indienne. Compte tenu du retard de la saison, nous avons pris la décision de suspendre brièvement le déploiement de Disney + et annoncerons bientôt une nouvelle date de première version révisée pour le service. »

