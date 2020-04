Lancement de la gamme TV Freeform de mai 2020

Freeform a publié sa nouvelle gamme d’offres télévisées pour mai 2020, y compris les finales de la saison de Patrie: Fort Salem et Sirène. Le réseau offrira également des week-ends spéciaux de marathon de films encourageant les gens à #StayTheFFHome. Vous pouvez consulter la gamme complète ci-dessous!

Motherland: Fort Salem Saison 1

6 mai (21 h 00-22 h 00 HAE) – Épisode # 1008 – «Citydrop»

La formation des sorcières se termine à City Drop, leur dernier exercice d’entraînement. Des secrets dévastateurs sont révélés, éclatant l’unité et forçant Tally à remettre en question sa confiance aveugle. Une menace de virée imminente change le cours de la vie des cadets.

13 mai (21 h 00-22 h 00 HAE) – Épisode # 1009 – «Coup»

Au lendemain de Citydrop, l’unité se rapproche, tandis que sa méfiance à l’égard de l’aulne grandit. Abigail doit faire l’éloge d’un soldat tombé, tandis que Tally apprend quelque chose de nouveau sur Gerit. Anacostia accorde une dernière faveur à Scylla.

20 mai (21 h 00-22 h 00 HAE) – Épisode # 1010 – «Witchbomb» – FINALE DE LA SAISON

Raelle, Abigail et Tally sont diplômées de la formation de base, ce qui rend Abigail plus désespérée que jamais pour prouver que son unité appartient au War College. Alder regarde l’unité pour une mission de sauvetage tandis qu’Anacostia et Scylla trouvent un terrain d’entente.

Siren Saison 3

7 mai (10 h à 23 h HAE) – Épisode # 3007 – «Northern Exposure»

Ryn, Ben, Maddie doivent recruter de nouveaux alliés dans la lutte contre Tia. Helen cherche des réponses lorsqu’elle est hantée par l’esprit de Donna. Tia obtient des armes dangereuses qu’elle envisage d’utiliser dans son combat. Alex a du mal à faire amende honorable avec Annie.

14 mai (10 h 00 – 23 h 00 HAE) – Épisode # 3008 – «’Jusqu’à ce que la mort nous sépare»

Ryn, Ben et Maddie doivent protéger Bristol Cove de l’armée de Tia. Pendant ce temps, les injections de Ben produisent des résultats inattendus, ce qui alarment à la fois lui et les autres. Alex jongle avec les devoirs du meilleur homme au mariage de Calvin tout en aidant Helen.

21 mai (10 h 00-23 h 00 HAE) – Épisode # 3009 – «Une voix dans le noir»

Tia déclenche une attaque mortelle sur Bristol Cove. Ryn, Ben et Maddie font la course contre la montre pour trouver un remède à la mystérieuse maladie d’Alex, tout en anticipant le prochain coup de Tia. Baby Hope revient sur terre pour renouer avec Ryn.

28 mai (10 h 00-23 h 00 HAE) – Épisode # 3010 – «Le bilan de la mer» – FINALE DE LA SAISON

Dans un effort pour sauver Hope, Ryn et Ben affrontent Tia dans une bataille sous-marine entre les tribus des sirènes. Maddie et Robb travaillent pour trouver un remède pour Alex, tandis que Helen et les hybrides aident à rétablir l’ordre. Ted a du mal à accepter la réalité de Ben.

#STAYTHEFFHOME AVEC CES OFFRES DE FILM DE MAI:

La campagne de distanciation sociale multiplateforme #StayTheFFHome encourage les gens à rester à la maison avec les week-ends de marathon de films amusants suivants. La campagne met également en vedette des talents de l’ensemble du réseau câblé et comprend des messages d’intérêt public extérieurs, en direct et sociaux visant à distraire, éduquer et divertir les fans tout en créant un sentiment de visionnage commun.

Week-end au crépuscule

Samedi 2 mai

11 h 30 HAE / HAP – «Twilight: édition spéciale» (2008)

2h30 de l’après-midi. EDT / PDT – «La saga Twilight: New Moon»

17 h 40 EDT / PDT – «La saga Twilight: Eclipse»

20 h 40 EDT / PDT – “La saga Twilight: Breaking Dawn – Part 1”

23 h 20 EDT / PDT – “La saga Twilight: Breaking Dawn – Part 2”

Dimanche 3 mai

9 h 00 HAE / HAP – «Twilight: édition spéciale» (2008)

12 h 00 EDT / PDT – «La saga Twilight: New Moon»

15 h 10 EDT / PDT – «La saga Twilight: Eclipse»

18 h 10 EDT / PDT – “La saga Twilight: Breaking Dawn – Part 1”

20 h 50 EDT / PDT – “La saga Twilight: Breaking Dawn – Part 2”

Week-end de la fête des mères

Samedi 9 mai

9 h 00 HAE / HAP – «Matilda»

11 h 00 HAE / HAP – «Freaky Friday» (2003)

13h00. EDT / PDT – «Le Waterboy»

15:00. EDT / PDT – «Grown Ups»

17h30. EDT / PDT – «Le piège des parents» (1998)

20 h 40 EDT / PDT – «Le côté aveugle»

Dimanche 10 mai

7 h 00 HAE / HAP – «Fête des mères»

9 h 40 HAE / HAP – «Freaky Friday» (2003)

11 h 50 HAE / HAP – «Grown Ups»

14 h 20 EDT / PDT – «Le piège des parents» (1998)

17h30. EDT / PDT – «Le côté aveugle»

20 h 40 EDT / PDT – «Wonder» – Première télévisée en réseau

Funday: Week-end de l’histoire de jouets

Samedi 23 mai

14 h 50 EDT / PDT – “Hercules” (Disney Animé)

16 h 55 EDT / PDT – «Toy Story» (Disney-Pixar)

18 h 55 EDT / PDT – “Toy Story 2” (Disney-Pixar)

21h00. EDT / PDT – “Toy Story 3” (Disney-Pixar)

Dimanche 24 mai

10 h 30 HAE / HAP – «Hercules» (animation Disney)

12 h 35 EDT / PDT – “Tarzan” (Disney Animé)

14 h 40 EDT / PDT – «Toy Story» (Disney-Pixar)

16 h 40 EDT / PDT – “Toy Story 2” (Disney-Pixar)

18 h 45 EDT / PDT – “Toy Story 3” (Disney-Pixar)

21 h 15 EDT / PDT – “Tangled” (Disney Animé)

Début méprisable de l’été: marathon du film du Memorial Day

Lundi 25 mai

12 h 00 EDT / PDT – “Tarzan” (Disney Animé)

14 h 05 EDT / PDT – «Les Goonies»

16 h 40 EDT / PDT – “Tangled” (Disney Animé)

18 h 45 EDT / PDT – “Moi, moche et méchant”

20 h 50 EDT / PDT – “Moi, moche et méchant 2”

Week-end des Jeux de la faim

Samedi 30 mai

13 h 15 EDT / PDT – «Les jeux de la faim»

16h30. EDT / PDT – «Les jeux de la faim: prendre feu»

20 h 05 EDT / PDT – «Les jeux de la faim: Mockingjay, partie 1»

22 h 45 EDT / PDT – «Les jeux de la faim: Mockingjay, partie 2»

Dimanche 31 mai

10 h 45 HAE / HAP – «Les jeux de la faim»

14h00. EDT / PDT – «Les jeux de la faim: prendre feu»

17h30. EDT / PDT – «Les jeux de la faim: Mockingjay, partie 1»

20 h 10 EDT / PDT – «Les jeux de la faim: Mockingjay, partie 2»