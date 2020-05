Lancement de l’application Central Fixión, issue de bandes dessinées mexicaines

Martín Arceo S.

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. a12

L’éditeur spécialisé dans la bande dessinée Fixión Narradores, dont le siège est à Monterrey, Nuevo León, a présenté Central Fixión, une application qu’il appelle la plus grande plateforme de bandes dessinées mexicaines en ligne entièrement gratuite. Il peut être téléchargé gratuitement sur https://centralfixion.com/descargar-app.

Dono Sánchez-Almara, directeur général de Fixión Narradores, a indiqué dans une interview électronique que l’application propose plus de 100 bandes dessinées d’artistes de différentes tailles et tous très talentueux, y compris les locaux Polo Jasso (auteur d’El Cerdotada) et Édgar Delgado (Ultrapato et Los Valiants); les chilangos Juanele (Abuelita karateca); Édgar Clément (Les chiens sauvages); les Jalisco Fers (Soulkeepers), ainsi que les Mexicains Augusto Mora (A la recherche d’une voix) et Joshua Hernández (Ecatepunk).

Central Fixión, dit-il, propose des bandes dessinées fantastiques, de l’action, de l’horreur, de la comédie, du drame, de l’aventure, de la police, de la science-fiction et même du genre biographique. Il a expliqué: «Nous pensons à de nouveaux exposants et anciens combattants reconnus; En fin de compte, nous voulons tous la même chose: que davantage de bandes dessinées mexicaines soient lues. Sans aucun doute, nous nous tournons vers le numérique car il y a le gros des lecteurs. La bande dessinée physique est devenue un article de luxe, par conséquent, notre objectif – à Fixión Narradores – a changé ces dernières années: de la production en quantité à la qualité concentrée ».

Sur papier, Fixión Narradores a récemment publié «la deuxième édition d’Ultrapato, qui, nous l’espérons, peut être trouvée dans tout le pays» et dans les librairies, «une fois que toute cette contingence sera passée. Nous travaillons également sur une compilation spéciale d’El Cerdotada avec les premiers volumes des œuvres de Polo en couleur ».

À son tour, Francisco Rascón, Motzaqui, auteur de la série policière Memelito Guerrero, a déclaré que lorsqu’il a collaboré avec Central Fixión, on lui a proposé des clauses juridiques qui m’ont plu, en raison de la possibilité de continuer à publier dans d’autres médias numériques et, principalement, de conserver les droits auteur.

Pendant ce temps, Juanele a affirmé: «J’ai été satisfait du sérieux avec lequel (l’équipe créative de Central Fixión) a pris ce projet et en a profité pour, en plus des corrections dans les textes, améliorer les dessins ici et là. Le flux de travail a été très fluide et simple et le résultat est trois bandes dessinées améliorées (de Senility and Other Stories, Queen of Business et The Wire Games) que je suis heureux de faire venir un nouveau public. “

