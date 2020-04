Lancement de Peacock sur Comcast avant le lancement réel en 2021 – / Film

La nouvelle plateforme de streaming de NBCUniversal Paon a lancé – en quelque sorte. Le service de streaming a été mis en ligne mercredi comme un “aperçu” pour les clients Comcast uniquement. Ce ne sera qu’en juillet que Peacock sera complètement lancé, mais même alors, sa liste d’originaux sera réduite en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

NBCUniversal’s Peacock a officiellement rejoint les guerres du streaming avec un lancement en douceur pour les clients du câble Comcast à partir d’aujourd’hui. Le lancement de Comcast sera une sorte de teaser pour le lancement officiel en juillet, lorsque le nouveau service de streaming – qui proposera des titres de bibliothèque NBC comme The Office, Parks and Recreation et des films comme E.T. et Jurassic Park – seront mis à la disposition de tous les consommateurs. Mais la majeure partie des titres originaux de Peacock ne sera même pas disponible sur le service de streaming jusqu’en 2021, rapporte Variety.

Comcast lance un «aperçu préliminaire» de Peacock Premium, un niveau financé par la publicité de la plate-forme de streaming, gratuitement pour 31,5 millions de clients Comcast à travers les États-Unis. Cependant, même les clients Comcast qui ont accès aux services de streaming seront limités: vous n’obtiendra pas du tout Peacock à moins que vous ne soyez un abonné Comcast Xfinity X1 ou Flex. Et même si cela s’applique à vous, vous n’aurez pas accès à une application mobile, à la visualisation sur le Web ou à la diffusion en continu sur un appareil connecté à la télévision autrement que sur la boîte Comcast. Vous n’obtiendrez pas non plus The Office jusqu’à l’expiration de son accord avec Netflix.

Cependant, Variety s’attend à ce que Peacock soit pleinement disponible sur tous les services Comcast d’ici le 30 avril. Et lors du lancement, Peacock Premium comprendra plus de 15000 heures de films et d’émissions de télévision, y compris des titres de bibliothèque comme Parks and Recreation, Law & Order: SVU et Two and a Half Men, et des films comme ET, Jurassic Park et Shrek, ainsi qu’un accès précoce au contenu des émissions de fin de soirée de NBC.

Mais «une quantité importante» des titres originaux de Peacock sera retardée jusqu’en 2021 en raison des arrêts de production au milieu de la pandémie de coronavirus, selon Matt Strauss, président de Peacock et de NBCUniversal Digital Enterprises. “Nous ne savons pas quand les choses vont exactement redevenir normales”, a-t-il ajouté.

Mais Strauss est optimiste que Peacock lancera des émissions originales en 2020, y compris les redémarrages de Saved By the Bell et Punky Brewster, ainsi que l’adaptation de Brave New World, ce dernier qu’il a qualifié de «essentiellement fait». Brave New World est probablement la série originale la plus en vue de Peacock qui débutera cette année, avec Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay et Demi Moore qui joueront dans l’adaptation du roman dystopique d’Aldous Huxley de 1932.

Peacock sera toujours lancé à l’échelle nationale le 15 juillet, lorsqu’il sera disponible sur les plates-formes mobiles, Web et de télévision connectée, ainsi que pour les abonnés de Cox Communications. Les abonnés Comcast et Cox auront la possibilité de payer 5 $ pour une version sans publicité de Peacock Premium en juillet, tandis que tout le monde recevra une Peacock Premium financée par la publicité pour 4,99 $ par mois ou la version sans publicité 9,99 $ par mois. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas débourser pour un autre service de streaming, le service Peacock Free financé par la publicité offrira environ la moitié du contenu de la version premium.

