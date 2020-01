Lancement du jeu dérivé de Game of Thrones

House of the Dragon: la date de lancement potentielle de la série dérivée de Game of Thrones révélée

Plus de deux mois après avoir annoncé que HBO avait passé une commande directe à la nouvelle Jeu des trônes série prequel Maison du dragon, Le président de HBO, Casey Bloys, a finalement ouvert le sujet sur le projet, confirmant que la série de 10 épisodes pourrait faire ses débuts très attendus en 2022. S’adressant à TVLine, Bloys a également révélé la raison pour laquelle la retombée centrée sur Targaryen avait un plus grand avantage que la série GOT prequel de Jane Goldman qui a été annulée après avoir terminé sa production pilote.

“Celui de Jane Goldman était un peu plus important car il y avait beaucoup plus d’invention,” Dit Bloys. “” La Maison du Dragon “, George a le texte et l’histoire de cette époque, il y a donc un peu plus de feuille de route. Vous avez compris l’histoire et ce que serait l’histoire, il est donc plus facile de [visualize as a series]. “

D’après George R.R. Martin’s Feu et sang, La série racontera la montée et la chute des Targaryen, qui est la seule famille de seigneurs-dragons à avoir survécu au Destin de Valyria. Il aura lieu 300 ans avant les événements de la série primée adaptation de Jeu des trônes qui a diffusé son dernier épisode en mai 2019.

Maison du dragon est créé par George R.R. Martin et Ryan Condal (Colonie). Miguel Sapochnik a également signé pour diriger le pilote et les épisodes supplémentaires de la série. Sapochnik et Condal sont également définis comme co-showrunners de la préquelle.

Publié pour la première fois en 2018, Feu et sang est publié en tant que compagnon de Une chanson de glace et de feu. Dans le roman, commence leur histoire avec le légendaire Aegon le Conquérant, créateur du trône de fer, et continue à raconter les générations de Targaryens qui se sont battues pour occuper ce siège emblématique, jusqu’à la guerre civile qui a failli déchirer leur dynastie une part.

