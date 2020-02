Lancement du teaser et des images clés de la série limitée Eddy de Netflix

Netflix a publié le teaser officiel de la série limitée The Eddy, un drame musical créé par le lauréat d’un Oscar Damien Chazelle (La La Land), Alan Poul, Glen Ballard et Jack Thorne et dont le lancement est prévu le 8 mai, ainsi que la bande originale officielle via Arista Records, mettant en vedette la musique originale de l’émission. Vous pouvez consulter le teaser dans le lecteur ci-dessous ainsi que l’art clé dans la galerie!

Réalisé par Chazelle, Alan Poul, lauréat d’un Emmy Award (Contes de la ville), Lauréate de Cannes Camera d’Or Houda Benyamina (Les divins) et Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes), la série limitée Netflix The Eddy est un drame de huit épisodes qui se déroule dans les quartiers multiculturels dynamiques de Paris d’aujourd’hui.

Autrefois pianiste de jazz célèbre à New York, Elliot Udo (André Holland) est maintenant copropriétaire du club en difficulté The Eddy, où il gère le groupe maison dirigé par le chanteur et la petite amie Maja (Joanna Kulig). ). Alors qu’Elliot apprend que son partenaire commercial Farid (Tahar Rahim) peut être impliqué dans certaines pratiques douteuses au club, des secrets commencent à être révélés qui ont également été cachés à la femme de Farid, Amira (Leïla Bekhti), et quand la fille adolescente troublée d’Elliot, Julie (Amandla Stenberg) arrive soudainement à Paris pour vivre avec lui, ses mondes personnels et professionnels commencent rapidement à se défaire alors qu’il confronte son passé, se battant pour sauver le club et protéger ses proches.

La série met également en vedette Melissa George (En traitement), Adil Dehbi (Comment je suis devenu un super-héros), Benjamin Biolay (La douleur), Tchéky Karyo (Disparus) et le rappeur Sopico dans ses débuts à l’écran.

Entrecoupé de performances dynamiques et édifiantes, The Eddy transmet le pouvoir de la musique pour guérir, unir et transformer le chaos en beauté.

La série a été présentée à l’écran grâce à une collaboration entre Alan Poul, Damien Chazelle et le lauréat du prix BAFTA Jack Thorne (Trésor national) et Glen Ballard, six fois lauréat d’un Grammy Award, qui a écrit les chansons et créé le groupe The Eddy’s, composé de musiciens réels Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil et Damian Nueva Cortes.