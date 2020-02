Lancement d’une nouvelle bande-annonce d’Invisible Man dans le Super Bowl | INSTAGRAM

Ce dimanche 2 février, dans le grand show du Super Bowl, une nouvelle bande-annonce du film “The Invisible Man” a été diffusée, une nouvelle version de ce film classique qui a évolué au fil des ans.

“L’homme invisible” n’est pas quelque chose de nouveau, car il y a déjà eu quelques films de lui, mais ce sera l’un des nouveaux titres d’horreur et de science-fiction entre les mains du réalisateur Leigh Whannell et mettra en vedette Elisabeth Moss et Storm Reid, et est basé sur le roman du même nom de HG Wells.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir Cecilia, une fille avec un ex-petit ami violent qui prend sa vie, alors la jeune femme doit commencer à reconstruire sa vie. Bien que son sens de la réalité commence à se déformer un peu, tout cela grâce à sa suspicion que son ex petit ami n’a pas vraiment perdu la vie mais que c’est devenu autre chose.

“The Invisible Man” sortira très prochainement en salles le 28 février 2020. The Invisible Man (The Invisible Man est le titre anglais original) est un roman de science-fiction qui a été initialement publié en plusieurs fois dans le Pearson’s Magazine en 1897 et comme roman la même année.

L’homme invisible du titre est Griffin, un scientifique qui théorise que si l’indice de réfraction d’une personne est modifié pour correspondre exactement à celui de l’air et que son corps n’absorbe ni ne réfléchit la lumière, il ne sera pas visible. Griffin parvient à mener à bien ce processus avec lui-même, mais il ne peut plus être visible à nouveau, atteignant ainsi un état d’esprit instable.

.