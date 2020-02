Lancement d’une remorque de classe boutique | À l’affiche Disney Plus

Disney a publié la première bande-annonce de la prochaine série Disney + Original, Shop Class.

Il s’agit d’une nouvelle série de compétitions mettant en vedette des équipes de jeunes constructeurs chargés de concevoir, de construire et de tester des créations uniques. Dans chaque épisode, un panel d’experts évaluera et testera leur travail en fonction de la créativité de conception et de la création de fonctionnalités. Dans l’épisode final, une équipe sera nommée «Shop Class» Champs.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Shop Class est produit par Hanger 56. La série de compétition est produite par John Stevens, Spike Feresten, Richard Rawlings, Ruth Amsel, Justin Long et Charles Steenveld.

Le premier épisode sera disponible exclusivement sur Disney + le vendredi 28 février.

Qu’avez-vous pensé de cette bande-annonce?

