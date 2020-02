Lancez Baby Yoda en taille réelle et rendez les réseaux fous

Ils lancent Baby Yoda en taille réelle et rendent les réseaux fous | Instagram

L’opportunité d’avoir le bébé Yoda en taille réelle a rendu les utilisateurs fous sur les réseaux après avoir découvert cette nouvelle version.

Le curieux personnage Baby Yoda est devenu le garçon le plus acclamé sur Internet après avoir fait son apparition dans la série d’action en direct de #The Mandalorian of Star Wars depuis que son apparence tendre et adorable a volé le cœur de tous ceux qui l’ont vu.

Donc, certaines marques de produits n’ont pas manqué l’occasion de prendre l’étrange créature en taille réelle, c’était Disney Lucasfilm qui s’est mis au travail et a annoncé le lancement des premières figurines, qui seront également à collectionner, entre autres articles présentés par Sideshow.

Vous pourriez être intéressé George Lucas et Baby Yoda se connaissent

L’offre personnage Il sera établi à l’échelle réelle il mesurera 42 centimètres de haut et comprend une base pour le maintenir fermement; sa robe est en tissu beige, identique à la série et possède un détail minutieux pour offrir la meilleure version possible du personnage.

En outre, quelques images de ce que le mannequin dont chaque détail lui donne un aspect très réel, de ses cheveux à sa tête ridée, ses gestes irrésistibles, à ses petits pieds.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Cependant, un petit détail pour ceux qui souhaitent l’acquérir sera que l’article sera disponible en août et vaut environ 6600 pesos, en plus du coût des frais d’expédition.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’était par Objets de collection Sideshow qui a fait connaître la figure de L’enfant (“Baby Yoda”) en taille réelle, qui est déjà en prévente pour 350 $.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il convient de mentionner que le caractère fictif de la série télévisée #Le Mandalorien, qui appartient à la même espèce extraterrestre que Yoda, un personnage populaire du film Star Wars.

Vous pouvez également lire Baby Yoda, il a un vrai nom et pas comme tout le monde l’appelle: Cinéaste

“Le garçon“Il a été bien reçu par le public, avec une acceptation rapide et qui a également inspiré de nombreux mèmes Internet et un caractère innovant.

.