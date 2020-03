Lancez-vous dans la projection musicale de «L’âge d’or» de Buñuel par FICUNAM 2020

L’âge d’or de Luis Buñuel de 1930, est l’un des films les plus représentatifs du surréalisme non seulement dans le monde du cinéma, mais aussi dans l’art en général puisque ce courant est intervenu dans d’autres beaux-arts comme la peinture, en particulier celui-ci avec de grands représentants (sinon le plus grand) comme le catalan Salvador Dalí. Dalí et Buñuel étaient de grands amis depuis les années 20, et ensemble, ils ont construit l’idée du chien andalou, un court métrage qui a “fondé” le surréalisme au cinéma.

Ce film de Buñuel, sa deuxième production surréaliste, a fait sensation lors de sa première, et a même été censuré en France jusque dans les années 80. L’âge d’or, avec Gaston Modot et Lya Lys, commence comme s’il s’agissait d’un documentaire sur les scorpions. Et ce sont eux qui cèdent la place à un série d’événements qui ne semblent pas avoir de lien ou de sens comme la présence de quelques voleurs, de religieux, de bateaux, de rituels et d’un couple amoureux Ils doivent se revoir.

La carrière cinématographique de Buñuel a été caractérisée par ses critiques et ses satires des préceptes moraux dictés par l’Église catholique et l’État, et L’âge d’or Ce n’était pas une exception. Viridiana est un excellent exemple de la façon dont Buñuel a utilisé le cinéma pour signaler le déclin de la société, qui vient toujours des autorités morales, qui sont les premières à violer leurs propres règles.

Le chien andalou, comme nous l’avons mentionné, a été le premier exercice cinématographique de Buñuel en tant que surréaliste, et ce fut un succès dans le milieu artistique. Alors le réalisateur et le peintre ont décidé d’écrire une autre histoire. Mais les choses ne se sont pas si bien passées. Au générique Le nom de Dalí apparaît en tant que co-auteur, mais la réalité est qu’il n’y a que quelques notes de Dalí dans l’histoire, tout le reste a été écrit par Buñuel. La raison? Ils ne pouvaient pas coïncider dans le développement de l’histoire.

L’age d’or, son titre français original, C’est un film culte dont l’importance dépasse le surréalisme. Il a eu quelques innovations dans le langage cinématographique comme l’utilisation de la voix off, quelque chose qui n’avait pas été vu (ou entendu?). Pour cette raison, c’est que nous continuons à parler du cinéaste et de son travail, et que la conversation reprendra dans les activités de la dixième édition du FICUNAM.

Parce que? En collaboration avec FICUNAM, sur sopitas.com nous vous invitons à une projection de The Golden Age le vendredi 6 mars à 20 h à l’Esplanade Espiga du Centre culturel universitaire. Le point culminant de cet événement est que la projection est musicalisée, qui ajoute une expérience unique à l’essai surréaliste que l’on peut voir dans cette production française de 1930. Et ce n’est pas la seule surprise … L’âge d’or à projeter est une copie restaurée, c’est pourquoi Il fait partie de la section Restored Classics du Festival international du film de l’UNAM.

Ce sont les films qui font partie des classiques restaurés de FICUNAM 2020 et qui sera projeté:

La maison est noire (1963) de Forough Farrokhzad (poète et réalisateur iranien) – 9 mars

Satántangó (1994) de Béla Tarr (cinéaste hongrois) – 7 et 15 mars

Requins (1962) de Luis Alcoriza (réalisateur espagnol / mexicain) – 10 et 12 mars

Variété (1983) de Bette Gordon (réalisatrice américaine) – 9 et 13 mars

L’âge d’or (1930) de Luis Buñuel (cinéaste espagnol) – 6 mars

L’entrée est gratuite, mais l’espace est limité. Nous vous recommandons donc d’arriver tôt (avant 20 h) pour atteindre un bon endroit.

La dixième édition de Le Festival international du film de l’UNAM aura lieu du 5 au 15 mars 2020. Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.