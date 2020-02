L’ancien acteur de Batman Ben Affleck a juré à la télévision en direct

L’ancien acteur de Batman, Ben Affleck, a été maudit à la télévision en direct lors des apparitions dans les émissions matinales d’ESPN Get Up! et First Take.

Aujourd’hui, Ben Affleck a fait des apparitions dans les émissions matinales d’ESPN Get Up! et First Take pour discuter de divers sujets dans le monde du sport. Cependant, l’ancien acteur de Batman a jeté un sort de malédiction lorsque la conversation s’est tournée vers le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady et le scandaleux scandale du «déflatégissement».

Lors de son apparition, Get Up !, Ben Affleck a déclaré qu’il pensait que «déflatégier» était des «taureaux ***» lorsque le sujet a été soulevé. Plus tard, lorsque l’ancien acteur de Batman est apparu sur First Take, il a pu être entendu marmonner «Oh s ***» pendant l’émission.

Bien sûr, les médias sociaux ont rapidement réagi à la malédiction en direct de Ben Affleck. Vous pouvez consulter ci-dessous un article sur l’ancienne erreur des acteurs de Batman du directeur des sports de Kiii 3 Sports, Chris Thomasson.

Et maintenant Affleck vient de murmurer un “Oh s ***” sur First Take. #ESPN n’a toujours pas appris 😂😂😂

– Chris Thomasson KIII (@ ChrisThomasson7) 18 février 2020

Que pensez-vous de la maudite de l’ancien acteur de Batman Ben Affleck à la télévision en direct? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Ben Affleck a fait sa dernière apparition en tant que Batman dans Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: NJ.com

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.