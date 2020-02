L’ancien acteur de Batman Ben Affleck taquine un retour dans 20 ans

L’ancienne star de Batman Ben Affleck a taquiné un retour au rôle du Caped Crusader… dans une vingtaine d’années.

Ben Affleck a été initialement interprété dans le rôle de Batman pour le film de Zack Snyder en 2015, Batman v Superman: Dawn of Justice et a fait des apparitions supplémentaires dans Suicide Squad et Justice League. Alors que les réactions à ces films étaient mitigées à négatives, la plupart semblaient d’accord pour dire que Ben Affleck était un grand Batman et de nombreux fans étaient impatients de savoir ce qu’il pouvait faire dans son propre film. Malheureusement, ces rêves ont été écrasés lorsque, après des mois de rumeurs et de spéculations, il a été annoncé que Ben Affleck quittait le rôle de Batman.

Depuis qu’il a quitté le rôle de Batman, Ben Affleck a d’abord été timide quant à la raison exacte de son départ. Il a révélé plus tard que c’était dû au stress et aux craintes d’une rechute alcoolique. Il a également révélé qu’il n’était tout simplement plus intéressé à jouer ce rôle. Mais cela ne l’a pas empêché de plaisanter qu’il pourrait jouer à nouveau le rôle dans une vingtaine d’années.

Lors d’une récente interview, la personne qui a mené l’interview a évoqué l’idée que l’acteur reviendrait au rôle de version vieillie du héros, similaire à la version The Dark Knight Returns du personnage. Ben Affleck lui-même vient de rouler avec et plaisante à ce sujet, en disant que «peut-être qu’un très vieux Batman serait intéressant. Avec un déambulateur. ” Selon toute vraisemblance, cependant, Ben Affleck n’était pas sérieux.

Il convient toutefois de noter que le rôle de Ben Affleck dans Batman v Superman n’était pas si différent de cela. L’idée derrière son personnage dans le film de 2015 était que sa version de Bruce Wayne combattait les criminels à Gotham depuis vingt ans à ce moment-là et s’inspirait fortement de l’acte final du roman graphique de 1986 de Frank Miller. Donc, même si certains fans aimeraient voir Ben Affleck revenir pour un tel rôle, il convient de se rappeler que nous avons déjà cette version de cet acteur particulier.

Que pensez-vous tous de ces commentaires? Aimeriez-vous voir Ben Affleck reprendre le rôle de Batman dans vingt ans? Pensez-vous que nous avons déjà ce type d’arc dans Batman v Superman? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Source: Comicbook.com

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!