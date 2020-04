L’ancien ami de Meghan Markle dit que la duchesse de Shapeshifter est une pro à “ Se réinventer ”

Meghan, duchesse de Sussex, a joué un rôle très controversé dans la famille royale depuis son mariage avec le prince Harry en 2018. Après la naissance de son enfant, Archie, et étant le centre des ragots pour les tabloïds britanniques, elle a réalisé sa vie dans un château n’était pas pour elle.

À la grande surprise de la reine, le couple a décidé de démissionner de ses fonctions royales pour résider au Canada au début de 2020. Depuis, ils ont déménagé et vivent maintenant à Los Angeles.

Alors que les disciples britanniques de la famille royale secouent la tête avec étonnement, une ancienne amie de Meghan dit qu’elle n’aura aucun problème à s’adapter à son nouveau style de vie.

La renommée de Meghan Markle

En 2011, Meghan a commencé à vivre dans le quartier Seaton Village de Toronto pour travailler sur l’émission de télévision USA Network Suits. Une série régulière, elle est apparue dans 108 épisodes du drame juridique.

Son rôle de Rachel Zane a pris fin au cours de la saison 7 de l’émission populaire. Le personnage de Meghan s’est marié et a été coupé de l’histoire. Par coïncidence, c’est en même temps qu’elle envisageait d’épouser le prince Harry.

Statut social de Meghan Markle à Toronto

Selon Lainey Lui, chroniqueuse à potins de la société torontoise, Meghan a été très sélective quant aux événements auxquels elle a choisi de participer. Lui a dit à Vanity Fair: “Markle n’était pas une présence constante sur la scène, elle était dans ce qui serait considéré par les normes de Toronto, les influenceurs sociaux.”

Shinan Govani, chroniqueur indépendant pour le Toronto Star, est connu comme le «go-to-Canadian» en ce qui concerne les ragots de la société. Il affirme que Meghan a établi beaucoup de liens sociaux avec Cory Vitiello, un chef torontois populaire.

Le couple est sorti ensemble pendant deux ans avant de s’engager avec le prince Harry. Vitiello était très charmante et avait une façon de se frayer un chemin dans les cercles sociaux de Toronto. Govani s’est lié d’amitié avec le couple et les a invités chez lui pour un dîner.

L’ami de Meghan révèle tout

Govani a récemment écrit un article pour Tatler révélant des informations intéressantes sur la vie de Meghan à Toronto avant de devenir duchesse. Il affirme que lors de son dîner, il a eu une conversation dans sa cuisine avec Meghan.

Les deux ont parlé du temps qu’elle a passé à Buenos Aires et dans d’autres endroits où elle a vécu. Il réfléchit maintenant à cette conversation, en disant: «Quelque chose qui m’est resté, en particulier après le Megxit, est que Meghan n’est pas étrangère à se reprendre et à se réinventer.»

Il a continué en disant qu’elle était à la fois «fonceuse et métamorphe». Govani semblait être d’accord avec une amie qui voyageait dans les mêmes cercles sociaux que Meghan, qui a dit qu’elle était «comme la réglisse, soit on l’aime, soit on ne l’aime pas».

Sortie royale de Meghan et du prince Harry

Le terme «Megxit» a pris une vie propre. Lorsque le célèbre couple royal a choisi de démissionner et de déménager en Amérique du Nord, la presse britannique a inventé le terme accrocheur.

Il y a plusieurs années, le Royaume-Uni a choisi de se retirer de l’Union européenne. Le moment controversé est devenu connu sous le nom de «Brexit». Il va de soi que Meghan laissant derrière elle son rôle dans la famille royale est désormais dénommée sarcastiquement «Megxit».

Au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, le couple royal a décidé qu’il était temps de quitter leur propriété locative sur l’île de Vancouver, au Canada. Ils ont fait leurs valises royales et se sont dirigés vers la ville natale de Markle à Los Angeles pour être proche de sa mère.

Le couple nomade loue actuellement une propriété de plusieurs millions de dollars à Malibu et serait à la recherche d’un manoir Malibu à acheter. C’est leur intention de partager leur temps entre Los Angeles et le Royaume-Uni. Pour l’instant, ils passent leur temps dans l’isolement conformément aux directives de séjour à la maison.