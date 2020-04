L’ancien PDG Bob Iger aide activement Disney au milieu du coronavirus

Les plans de retraite de Bob Iger ont de nouveau été anéantis alors que l’ancien PDG de Disney aide activement l’entreprise pendant la pandémie de coronavirus.

Bob Iger a vu Disney à travers ce que l’on pourrait dire est sa période la plus prospère. Après être devenu PDG en 2005, il a aidé à conclure les accords qui ont vu l’acquisition par Disney de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox ainsi que le lancement du nouveau service de streaming de l’entreprise, Disney +. Dès 2013, cependant, Bob Iger avait tenté de démissionner en tant que PDG de Disney et de cesser d’être le visage public de l’entreprise. Cependant, ces rêves ont de nouveau été anéantis en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Bob Iger a officiellement quitté ses fonctions de PDG de Disney en février et a été remplacé par Bob Chapek. Iger avait initialement prévu de rester avec l’entreprise en tant que président exécutif jusqu’à la fin de son contrat fin 2021. Cependant, en raison du coronavirus, Bob Iger a encore une fois dû jouer un rôle plus actif dans la gestion de l’entreprise. .

Lors d’un entretien avec le New York Times, Bob Iger a mentionné l’ampleur de la crise des coronavirus, son impact sur Disney et la manière dont il a dû aider activement l’entreprise à y faire face:

«Une crise de cette ampleur et son impact sur Disney entraîneraient nécessairement mon aide active à Bob [Chapek] et l’entreprise y fait face, d’autant plus que j’ai dirigé l’entreprise pendant 15 ans! »

Source: New York Times

