L’ancien star de James Bond décède à 94 ans

La star de cinéma de James Bond, Honor Blackman, est décédée à l’âge de 94 ans.

La troisième entrée de la franchise de films de James Bond, Goldfinger, a présenté au public Honor Blackman’s Pussy Galore, le leader d’un groupe de femmes aviateurs connu sous le nom de Flying Circus. Même à ce jour, Honor Blackman’s Pussy Galore est régulièrement classée comme l’une des meilleures Bond Girls de l’histoire de la série de films.

Maintenant, la famille d’Honor Blackman a annoncé que l’actrice emblématique est décédée de causes naturelles à 94 ans. La famille a publié la déclaration suivante sur le décès d’Honor Blackman au Guardian:

«C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la mort de Honor Blackman, âgé de 94 ans. Elle est décédée paisiblement de causes naturelles à son domicile de Lewes, dans le Sussex, entourée de sa famille. Elle était très aimée et manquera beaucoup à ses deux enfants, Barnaby et Lottie, et à ses petits-enfants Daisy, Oscar, Olive et Toby.

En plus d’être une mère et une grand-mère très adorées, Honor était un acteur au talent créatif extrêmement prolifique; avec une combinaison extraordinaire de beauté, de cervelle et de prouesse physique, ainsi que sa voix unique et une éthique de travail dévouée, elle a atteint un statut emblématique sans précédent dans le monde du cinéma et du divertissement et avec un engagement absolu envers son artisanat et un professionnalisme total dans toutes ses entreprises elle a contribué à certains des grands films et productions théâtrales de notre époque. »

En plus de son rôle de Pussy Galore dans la série de films de James Bond, Honor Blackman était connue pour ses performances en tant que Cathy Gale dans la série d’espionnage britannique intitulée The Avengers, Hera in Jason and the Argonauts et Laura West dans la sitcom The Upper des années 1990. Main. En outre, Honor Black était connue pour ses apparitions dans des productions théâtrales de The Sound of Music, My Fair Lady et Cabaret.

Les producteurs de franchise James Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont publié une déclaration sur le décès d’Honor Blackman, notant qu’elle restera dans les mémoires comme Pussy Galore, ajoutant: «Elle était un talent extraordinaire et un membre bien-aimé de la famille Bond. Nos pensées vont à sa famille en ce moment. »

Pendant ce temps, l’héritage de James Bond se poursuivra avec la sortie de No Time to Die cet automne.

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: The Guardian