L’ancienne co-animatrice de «View», Jedediah Bila, déclare qu’elle n’a pas quitté le spectacle «volontairement»

Jedediah Bila, présentatrice de l’édition du week-end de Fox & Friends, a récemment signalé qu’elle et son mari Jeremy se remettaient du coronavirus. Leur bébé, Hartley, n’avait heureusement pas attrapé la maladie.

Anciennement membre du panel conservateur de The View de 2016 à 2017, Bila a été à la table aux côtés de Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Sara Haines s’est avéré être de courte durée. La personnalité de la télévision n’a pas dit grand-chose sur le sujet, mais a révélé que son départ n’était pas par choix.

Jedediah Bila de «Fox & Friends» | Paula Lobo / Walt Disney Television via .

L’ancienne ‘The View’ venait de signer son contrat pour une autre saison

En septembre 2017, Bila a annoncé qu’elle quittait The View après seulement un an à la table. Des rumeurs ont circulé sur sa sortie brutale, liées à une interview percutante quelques jours auparavant avec l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton, où la co-animatrice conservatrice avait posé des questions difficiles à la politicienne.

Lorsque Bila était invitée à l’émission de radio SiriusXM The Jim & Sam Show (animée par Jim Norton et Sam Roberts) en 2018, on lui a demandé si elle avait choisi de quitter The View. Alors que l’ancienne panéliste était réticente à donner trop d’informations, elle a révélé qu’elle n’avait pas voulu quitter la série et s’était même préparée à rester pour une autre saison.

“Je ne suis pas parti volontairement. Je dois faire très attention à la façon dont tout cela est dit », a partagé Bila avec soin. «J’avais signé pour une nouvelle saison, je pense environ une semaine et demie auparavant. En fait, ils ont sorti toutes ces marchandises vraiment cool avec tous nos visages dessus. J’étais comme, je venais de mettre un post comme “Oh mon Dieu, je n’ai jamais été sur une tasse avant!” … Je ne sais pas ce qui s’est passé. “

Lorsque les animateurs de radio ont pressé Bila pour plus de détails, elle a soutenu qu’elle ne savait toujours pas pourquoi elle avait été invitée à partir. “En fait, je viens de recevoir un appel téléphonique et on me l’a dit, mais je n’ai pas … Je ne peux pas vraiment en parler pour être honnête”, a déclaré l’ancien de View. “La seule chose que je peux dire, c’est que je ne sais pas.”

Jedediah Bila reste proche des co-hôtes de «View»

Alors que l’ancre Fox & Friends ne sait toujours pas pourquoi elle n’a pas pu rester sur The View, Bila a parlé avec tendresse de ses anciens collègues.

«J’ai une excellente relation avec tout le monde sur ce plateau. Je m’entends bien avec chaque hôte », a-t-elle déclaré. «Sunny et Sara ont été invitées à mon mariage. Nous étions très serrés. Fermer avec Whoopi… Joy, je viens de lui envoyer un texto il y a quelques semaines. Je m’entendais avec tous les producteurs. Je n’ai jamais eu de combat. “

Alors que les téléspectateurs sont habitués à ce que des co-animateurs tournants soient liés à des troubles en coulisses, Bila a souligné que ce n’était pas le cas pour elle. “Il n’y a pas de drame. Tout le monde cherche du drame à The View. Je n’avais aucun drame… Je les aimais tous en morceaux. Je n’avais pas de boeuf. ”

Bila a partagé qu’elle a reçu un fort soutien des téléspectateurs de l’autre côté de l’allée. “J’ai eu une vague de fans et beaucoup d’entre eux venaient de libéraux”, a-t-elle révélé. “Je suis ce genre de guerrier conservateur libertaire, et beaucoup de libéraux étaient comme” Tu vas vraiment nous manquer. “”

Jamais un à fuir un défi, Bila espérait que les téléspectateurs n’attribueraient pas sa sortie à être la seule conservatrice. “La chose qui m’a le plus bouleversée, c’est que je ne voulais pas que les gens pensent, les fans, que je me suis levée un jour et que je suis partie parce que je ne voulais pas le débat difficile”, a-t-elle déclaré. «J’adore ce genre de choses et j’aime ces femmes.»

Interview de l’ancienne co-animatrice de «View» avec Hillary Clinton

Avec des gros titres spéculant que Bila a été lâchée de The View après sa rencontre avec Clinton, Bila a été interrogée lors de l’émission de radio sur l’interview du politicien libéral sur son livre What Happened, qui détaillait sa perte de l’élection présidentielle de 2016.

“Je voulais lui demander [Clinton] à propos de ses e-mails et c’est la question que je n’ai pas posée “, a déclaré l’ancien panéliste de View. «Je lui ai posé une question importante, pensais-je, sur la façon dont je sentais qu’elle était un peu sourde. Je sentais que le livre était sourd. Et elle ne reconnaissait vraiment pas pourquoi elle avait perdu. Je ne pense pas qu’elle ait aimé cette question. “

Bila a reconnu que sa sortie brutale a été rapidement attribuée à ses questions difficiles à Clinton. “Tout le monde écrivait comme” Oh, elle a été licenciée à cause d’Hillary Clinton “et j’étais comme” Quoi? “», Se souvient-elle. «C’était l’histoire. Je n’en ai aucune idée… je ne pense pas. Je n’ai certainement pas été grondé pour ça ou quoi que ce soit. “

Malgré sa fin inattendue sur The View, Bila fait plus que bien avec son concert sur Fox & Friends et la vie de famille. Elle a aussi clairement gardé son sens de l’humour, disant à Norton et Roberts: “J’étais comme” Imaginez ce qui m’arriverait si j’avais posé des questions sur les courriels “.»