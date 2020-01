L’ancienne Sara Molina de 6ix9ine veut qu’il ait une évaluation psychologique avant de voir sa fille

Elle a quelques exigences avant de lui permettre de se réunir avec leur enfant de quatre ans.



L’animosité entre Tekashi 6ix9ine et la mère de sa fille, Sara Molina, existe depuis un certain temps. Elle n’a jamais mâché ses mots sur son ex et, après son arrestation, elle a utilisé sa plateforme pour parler ouvertement de son cas, de leur ancienne relation et de son manque d’intérêt à être un bon père.

Bob Levey / Intermittent / .

Dans quelques mois, Tekashi, de son vrai nom Daniel Hernandez, devrait être libéré de prison. Cependant, un récent rapport a déclaré que Hernandez veut terminer le reste de sa peine à la maison parce qu’il craint pour sa sécurité derrière les barreaux. Les avocats du rappeur en disgrâce auraient déposé des documents judiciaires auprès du juge demandant une libération anticipée de leur client. Si cela se produit, Molina a partagé qu’elle ne permettrait pas à Hernandez de rendre visite à leur fille avant d’avoir suivi certaines de ses règles.

Molina a déclaré à TMZ que le rappeur ne l’avait jamais contactée. “Il est encore temps de voir s’il le fait”, a-t-elle déclaré. “Mais ces derniers temps, les vacances, tout ça, non … Ma fille et moi, nous allons être bons malgré tout, donc la balle est dans son camp.” Elle a ajouté qu’elle ne savait pas comment le contacter et qu’elle ne l’empêchait pas d’entrer en contact avec elle.

Molina a partagé qu’elle pourrait peut-être joindre Tekashi par l’intermédiaire de ses avocats, mais “les avocats ne répondent généralement pas à mes appels”. Si elle pouvait lui parler, elle a dit qu’elle lui dirait “qu’il doit faire beaucoup de changements” et “tout ce que vous avez en ce moment, c’est du temps et utilisez ce temps à bon escient”. TMZ a également rapporté que Molina avait partagé avec eux qu’avant que le rappeur puisse retrouver son enfant de quatre ans, Molina aurait besoin de régler quelques problèmes avec lui pour s’assurer qu’il était dans un environnement sécurisé.

En outre, elle veut que Tekashi “subisse une évaluation psychiatrique pour démontrer qu’il a réellement changé depuis ses neuf jours de sang-trey.” Elle aurait également déclaré qu’elle ne voulait pas d’argent de sa part. Découvrez son clip ci-dessous.

