L’ancienne sécurité de 6ix9ine refuse de travailler à nouveau pour lui, ne vaut pas le risque: rapport

Il a été rapporté que le rappeur embaucherait une équipe de sécurité 24h / 24 et 7j / 7.



Nous sommes à quelques mois de la sortie possible de Tekashi 6ix9ine, et à l’approche de cette date, il y a encore beaucoup de spéculations sur la façon dont le rappeur en disgrâce va sortir de la prison. Récemment, la mère de son enfant, Sara Molina, a déclaré qu’elle ne permettra pas à leur fille de le voir jusqu’à ce qu’il subisse une évaluation psychiatrique et qu’elle sait que l’environnement dans lequel il se trouve est sûr. Il y a eu des rumeurs au cours des derniers mois selon lesquelles 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, a l’intention d’embaucher un service de sécurité 24h / 24, mais selon un nouveau rapport de TMZ, il ne semble pas qu’il va prendre ses agents de sécurité de son ancienne équipe.

Selon le média, les anciens gardes du corps d’Hernandez ont rompu les liens avec le rappeur. Bien qu’ils connaissent Hernandez et travaillent pour lui depuis un certain temps, sa réputation dans la rue en tant que mouchard les tient à distance. En octobre 2018, Hernandez a ajouté quelques nouveaux membres à son escouade de sécurité, notamment Big Church et Big Adam, deux des anciens gardes de Floyd Mayweather communément appelés “La Grande Muraille”.

TMZ ajoute que la sécurité d’Hernandez avait déjà l’impression que ses comportements imprudents les mettaient dans des situations dangereuses, mais après avoir témoigné contre un certain nombre de ses associés affiliés à un gang, il n’y a aucun moyen de protéger la jeune star. La publication indique que l’équipe de sécurité ne pense tout simplement pas que le fait d’être employé par Hernandez en vaut le risque.

.