L’ancienne star de NCIS, Pauley Perrette, a-t-elle renoncé à l’amour?

L’ancienne star du NCIS, Pauley Perrette, est surtout connue pour son interprétation d’Abby Sciuto dans la procédure pénale pour les heures de grande écoute. Bien qu’elle ait récemment quitté la série, les fans se souviendront toujours de l’actrice comme de l’analyste aimante, liée au laboratoire et intelligente au cœur d’or et d’une nature d’investigation rapide. Elle dirigera maintenant la sitcom de CBS, Broke. Alors que Pauley Perrette est actuellement célibataire – et prévoit de rester ainsi – elle a déjà été mariée au musicien Coyote Shivers.

L’actrice Pauley Perrette assiste à la 57e remise annuelle des GRAMMY Awards | Larry Busacca / . pour NARAS

Perrette et Coyote Shivers se sont mariés de 2000 à 2006, mais Perrette – ainsi que les anciens amours romantiques de l’acteur – ont accusé le musicien canadien de violence physique et émotionnelle. Bien que Perrette ait quitté cette relation, elle ne prévoit pas de se lancer dans une nouvelle romance de si tôt. Dans une interview avec CBS Sunday Morning, l’ancienne star du NCIS a expliqué pourquoi elle ne cherchait pas à amener un partenaire romantique dans sa vie.

Pauley Perrette fait ses adieux à la romance

Interrogée sur le potentiel d’une vie amoureuse, peu de temps après sa dernière apparition dans NCIS, Perrette a expliqué qu’elle avait réalisé que ce n’était pas pour elle. Perrette a expliqué:

Nan. Essayé. Pas pour moi. Pas du tout. Pas du tout… Probablement la meilleure décision que j’ai jamais prise dans ma vie a été le temps qu’il m’a fallu pour aller attendre une minute. C’est idiot. Je n’ai pas besoin d’avoir un petit ami, ni un mari, ni une petite amie. »Je n’ai pas besoin de faire ça. Je fais ce que je veux. Je fais tout ce que je veux, et je pense que c’est rad.

CBS Sunday Morning

Pauley Perrette a réalisé que la vie de célibataire lui convient – pas d’enregistrement, pas de liens avec une autre personne. Sa vie est entièrement entre ses mains, et elle n’a pas besoin d’une relation pour contribuer à son identité ou, comme elle l’explique, pour lui enlever l’identité indépendante qu’elle a forgée et continuera de forger en tant que femme célibataire à Hollywood .

Alors, Perrette a-t-elle renoncé à l’amour? Bien que vous puissiez le voir sous un tel angle, il semble plus approprié de dire qu’elle a envisagé l’amour dans sa vie, elle a vécu ce que c’est que d’être dans une relation et elle a choisi de marcher dans une direction différente. Elle a choisi une vie contre le défi de la structure qui imprime un besoin d’amour romantique. Elle a choisi de mener une vie de célibataire, mais cela n’a pas empêché l’actrice de rêver de l’homme parfait.

TWEET ÉPINGLÉ:

Deux choses:

– JE NE SUIS PAS SUR FB ou IG. CE compte Twitter que vous consultez actuellement @PauleyP est mon SEUL UN

– MON NOUVEAU SPECTACLE #BROKE SUR CBS COMMENCE LE Jeudi 2 AVRIL à 9h30 !!!

CANT WAIT !!!! REJOIGNEZ-NOUS !!! https: //t.co/fNPXM32GBr

– Pauley Perrette (@PauleyP) 10 mars 2020

L’ancienne star du NCIS Pauley Perrette sur le pompier de ses rêves

Perrette est venue une fois sur Twitter pour annoncer qu’elle a rencontré le pompier qui apparaît dans ses rêves dans la vraie vie. Elle a partagé:

FOU! Vous savez tous que j’ai mon petit ami pompier imaginaire Adam qui me rend visite dans mes rêves tous les soirs, mais j’ai rencontré un VRAI pompier qui ressemble à Adam et mon cœur est tombé de ma poitrine! J’ai été énervé! Cela ne m’est jamais arrivé! Je suis célibataire et je ne veux pas d’homme. Mais WHOA!

Il est trop jeune pour moi mais je pensais que j’allais vomir c’était tellement magique! C’est comme si mon homme de rêve s’était présenté en personne. M’a fait peur !!! Mais je ne suis pas la petite amie de quelqu’un. Je suis un solo, mais WHOA! Insta LOVE! Fou! Je ne pouvais pas respirer! C’est mon gars! (Mais je ne fais pas ça).

Perrete cité par Showbiz

Pauley Perrette a expliqué que tout en sautant dans les bras des jeunes pompiers s’alignerait avec ses choix de vie, voyant l’homme de ses rêves (littéralement) encore troubler l’actrice. Pauley Perrette a choisi de mener la vie comme un «acte solo», mais un pompier beau et digne évanoui passe du temps avec elle pendant son sommeil!