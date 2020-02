L’ancienne star des X-Men donne des conseils aux cyclopes du MCU

Marvel Studios s’apprête à relancer le X Men franchise au sein du MCU au cours des prochaines années, ce qui signifie que les fans devraient se préparer à rencontrer une liste de héros mutants refondus. Le chef habituel de l’équipe Scott Summers sera probablement parmi eux, mais quels conseils l’acteur vétéran des Cyclopes James Marsden offre-t-il à la prochaine personne à enfiler la visière à quartz rubis de Cyke?

Eh bien, en fait, ses conseils ont tout à voir avec le casque élégant et teinté de rouge du X-Man. Dans une interview avec Collider pour promouvoir Sonic the Hedgehog, Marsden a expliqué comment le plus grand défi de donner vie à Cyclope en tant qu’acteur est de construire un personnage en trois dimensions sans utiliser vos yeux. Surtout un personnage direct comme Scott.

«Le plus grand défi était que le public et les autres acteurs ne pouvaient jamais voir vos yeux. C’était certainement un handicap pour amener une personnalité au personnage et une énergie pour le personnage. À un personnage qui est aussi très, par nature, très familier. Une sorte de boy-scout, “fais la bonne chose.” Il est un clin d’œil au personnage de Wolverine, qui est plus à côté du siège de son pantalon, un peu plus imprévisible et agressif. “

Face à ce défi, Marsden a exhorté quiconque du prochain Cyclope à s’attaquer au personnage comme bon lui semble – et à ne pas nécessairement prescrire les bandes dessinées en le faisant.

«Je dirais simplement de me pencher en elle. Posséder. Et tailler votre propre truc. Les fans des livres vont vous dire “ça doit être ça”. Trouvez une nouvelle façon de la rendre intéressante. Parce qu’il est difficile d’aimer quelque chose d’intéressant, de cool et de différent quand personne ne voit jamais vos yeux. Ce qui est évidemment, vous savez, la partie principale du personnage. “

Marsden a joué Scott quatre fois dans l’univers X-Men de Fox – dans la trilogie originale, puis pour un caméo dans X-Men: Days of Future Past. Son successeur était Tye Sheridan, qui est apparu en tant que jeune Cyclope dans X-Men: Apocalypse et Dark Phoenix, ainsi qu’un camée silencieux dans Deadpool 2. Il est probable que Marvel embauchera un acteur quelque part entre Sheridan et Marsden pour jouer leur version, mais qui ils lorgnent, nous ne le savons pas encore.

Dites-nous, cependant, qui aimeriez-vous voir représenter Cyclope dans le MCU X Men redémarrer? Faites sonner vos pensées à l’endroit habituel.