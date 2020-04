Landon Donovan critique les joueurs mexicains

Mexico – L’Américain Landon Donovan, ancien footballeur de son équipe nationale, a critiqué les joueurs mexicains, affirmant qu’ils manquaient d’engagement et de dévouement, perceptions qu’il avait après son passage au Club León de Liga MX.

Dans une interview avec un média mexicain, “Captain America”, a expliqué que les footballeurs latino-américains ont également certains défauts, parmi lesquels leur manque de soins physiques.

«J’étais à León pendant quatre mois, avec des joueurs très talentueux, mais ce que j’ai vu avec les joueurs mexicains et sud-américains, c’est qu’ils n’étaient pas totalement dévoués. Ils voulaient boire du soda, boire de la bière et manger mal. Ils n’étaient pas de parfaits professionnels, c’est une différence entre les joueurs américains et les autres “, a-t-il déclaré.

Selon Donovan, Carlos Vela fait la différence avec les footballeurs «aztèques», grâce à la tutelle du directeur technique du Los Angeles FC, Bob Bradley.

«Vela aide beaucoup à avoir quelqu’un de très strict comme Bob Bradley, qui a des règles très claires. C’est un grand professionnel, donc il joue à un très bon niveau “, a-t-il expliqué.”

En plus de ce qui précède, l’ancien joueur de LA Galaxy a déclaré que l’infrastructure de la Major League Soccer (MLS) et du football de son pays était plus solide, bien qu’au Mexique il y ait plus de talents chez les jeunes footballeurs.

«Je suis allé dans plusieurs stades avec León et l’infrastructure aux États-Unis est meilleure. Les installations et les endroits pour s’entraîner sont meilleurs ici, mais dans le talent joueur par joueur, le Mexique est meilleur, en particulier les offensifs », a-t-il souligné.