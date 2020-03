L’animateur de Blue’s Clues & You Joshua Dela Cruz brise les barrières en tant qu’animateur de télévision pour enfants d’origine asiatique-américaine

L’acteur Joshua Dela Cruz apporte une nouvelle et nouvelle perspective à la télévision en tant que premier hôte américano-asiatique de Blue’s Clues & You.

Dela Cruz est devenue l’hôte de la série révolutionnaire et mise à jour de Nickelodeon, Blue’s Clues & You en 2019. Lancée en 1996, Blue’s Clues est une série exploratoire qui permet à l’hôte d’examiner la vie à travers l’objectif de son chien Blue. La série associe l’action en direct à des dessins animés interactifs alors que les mondes entrent en collision pendant la journée bien remplie de l’hôte. La boîte aux lettres chante, les salières et poivrières dansent et un «carnet de notes pratique» aide le Bleu et l’hôte à découvrir les «indices» pendant la journée.

Joshua Dela Cruz visite la série Build | Gary Gershoff / .

La série a présenté deux autres hôtes. Steve Burns était l’hôte d’origine. Ensuite, l’acteur Donovan Patton a endossé le rôle de Joe. L’émission s’est terminée en 2007, mais est maintenant en cours de redémarrage avec Dela Cruz comme chef de file de l’émission. Burns et Patton reviendront également. Mais Cruz a partagé que le spectacle sera mis à jour pour refléter l’ambiance culturelle actuelle.

Pourquoi at-il fallu autant de temps pour voir un Américain d’origine asiatique comme animateur de spectacles pour enfants?

La programmation pour enfants a débuté avec des émissions comme Howdy Doody, suivies de séries comme Romper Room, Bozo le Clown et une multitude de spectacles animés. Presque chaque série manquait de diversité jusqu’à l’arrivée de Sesame Street en 1969. Le casting présentait des marionnettes qui interagissaient avec les enfants et les adultes dans le spectacle, qui comprenait également plusieurs personnes de couleur.

Joshua Dela Cruz visite la série Build pour discuter de la série télévisée éducative interactive pour enfants de Nickelodeon «Blues Clues & You» | Gary Gershoff / .

Mais la diversité n’était pas aussi répandue dans les émissions pour enfants jusqu’à récemment. Dela Cruz dit qu’il n’est pas sûr de savoir pourquoi il a fallu attendre 2019 pour présenter un Américain d’origine asiatique comme hôte. Mais il est ravi d’ouvrir la voie aux autres. “Vous savez, tout arrive à son heure”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet. “C’est très drôle de regarder de vieux films et des émissions de télévision et de se rendre compte ensuite que ce n’était pas du tout différent, en dehors des parties paires.”

“C’est très surprenant, même aujourd’hui, chaque fois que des films sortent et que ce sont généralement des hommes blancs”, poursuit-il. “Et c’est un peu comme si vous vous grattiez la tête et que vous vous dites:” Oh, nous le faisons toujours. “Mais je pense que cela a beaucoup à voir avec l’équipe créative.”

Les équipes créatives se diversifient

Dela Cruz souligne qu’à mesure que les équipes créatives se diversifient, les rôles qu’elles écrivent sont destinés à une population plus large. Il attribue aux créateurs Angela Santomero et Traci Paige Johnson leur capacité à apporter plus de diversité à la programmation pour enfants. «Parce que ce sont eux qui apportent la diversité», dit-il. “Et il y a tellement d’acteurs divers là-bas comme s’ils n’avaient même pas la possibilité d’être regardés.”

“Mais je pense que la diversité de l’équipe créative nous aide vraiment à avancer et à avancer”, poursuit-il. “Et de plus, il y a un manque de bon matériel à utiliser. S’il y a du bon matériel là-bas, les gens cesseront de voir un Philippin ou une femme noire. Et commencez juste à voir un acteur. Un bon acteur. “

Dela Cruz est optimiste quant à la tendance de la programmation vers la diversité. «Heureusement, cela s’améliore et progresse», dit-il. «Mais avant même que la diversité ne soit vraiment un succès, Nickelodeon était vraiment la chaîne la plus diversifiée que j’aie jamais vue. En ce qui concerne les dessins animés, Hey, Arnold! était une description beaucoup plus proche de ce à quoi ressemblait New York. Si vous comparez même cela à une émission de télévision populaire comme Friends, une émission de dessins animés pour enfants était plus diversifiée que cela, ce qui était vraiment important pour moi de grandir en voyant cela. Et donc je suis tellement excité et je suis tellement honoré de pouvoir jouer ce rôle. ”

Il ajoute que les téléspectateurs vont être traités à une partie de sa culture, qui comprend l’introduction d’un nouveau personnage. «J’ai une grand-mère», partage-t-il. «C’est très excitant pour moi parce qu’aux Philippines, ils appellent la grand-mère, Lola! Je reçois donc un Lola et je peux partager un morceau de ma culture avec tout le monde. »