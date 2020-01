L’animateur de «Jeopardy» Alex Trebek se souvient de son caméron «Cheers» et du film qui l’a coupé

Alex Trebek est l’hôte de Jeopardy depuis 1984. Avec un nouveau jeu tous les soirs, cela ne laisse pas beaucoup de temps pour d’autres projets bien qu’il ait fait le double devoir sur Classic Concentration pendant trois ans. Chaque fois que Trebek est apparu dans une autre émission, c’était assez mémorable. Il était sur Cheers et The Golden Girls, et il a même filmé des camées que vous n’avez jamais pu voir.

Alex Trebek | ABC / Stewart Cook

Trebek faisait partie d’un panel de la Television Critics Association pour Jeopardy: The Greatest of All Time, que Ken Jennings a finalement remporté. Trebek a réfléchi sur ses apparitions Cheers et Golden Girls et a même mentionné un film pour lequel il a tourné un caméo pour finir sur le sol de la salle de coupe.

Alex Trebek a accueilli Cliff Clavin sur «Jeopardy»

Dans l’épisode Cheers “Qu’est-ce que … Cliff Clavin?” Jeopardy arrive à Boston et Cliff (John Ratzenberger) a dominé le jeu jusqu’à Final Jeopardy. Quand il ne connaît pas la question de l’indice “Archibald Leach, Bernard Schwartz et Lucille LeSeur”, il écrit: “Qui sont trois personnes qui n’ont jamais été dans ma cuisine?”

“C’était l’une des premières fois qu’on m’avait demandé de faire une apparition dans une sitcom populaire”, a déclaré Trebek. «Nous avons lu ce script, puis nous sommes rentrés chez nous et peu de temps après, quelques heures plus tard, un script est arrivé avec un certain nombre de changements qui ont été ajoutés des lignes pour moi. Ils avaient découvert que je pouvais gérer les lignes, et donc chaque jour, ils ont ajouté quelques lignes. Et ils étaient tellement sympathiques. Ted Danson et toute la distribution étaient si sympathiques, si gentils. »

Alex Trebek sur Jeopardy | ABC / Eric McCandless

Après que Cliff ait perdu tous ses gains, Trebek se retrouve à Cheers, ne réalisant pas que c’est le trou d’eau de Cliff.

“J’ai souvent pensé que j’aimerais être acteur jusqu’à ce que je vois le calendrier que les acteurs ont pour leurs apparitions dans leur série par rapport à mon calendrier, deux jours par semaine”, a déclaré Trebek. “Ensuite, la façon dont ils ont écrit la fin,” Trois personnes qui ne sont jamais apparues dans ma cuisine “et Norm et,” Hey, j’ai sauvé Jeopardy “et tous ces moments, c’est juste une apparence spéciale.”

Alex Trebek ne se souvient pas autant de cette apparence que «Cheers»

Alex Trebek s’est également joué dans un épisode des Golden Girls dans lequel Dorothy (Bea Arthur) rêve qu’elle est sur Jeopardy contre Rose (Betty White).

“À l’époque, c’était amusant, mais rétrospectivement, je ne me souviens pas de l’apparence des Golden Girls comme je me souviens de l’apparence des Cheers”, a déclaré Trebek. «Il y a eu tellement de ces apparitions au fil des ans. Ma mémoire n’est plus aussi bonne qu’avant. Donc, il ne s’enregistre pas aussi bien que l’épisode Cheers. “

Il se souvient encore du camée que vous n’avez jamais vu

36 ans peuvent être trop longs pour qu’Alex Trebek se souvienne de tout, mais celui qui se démarque est un camée qu’il a filmé et qui n’a jamais vu le jour.

“Une autre apparence spéciale, assez curieusement, est The Bucket List, le film qui a été fait”, a déclaré Trebek. «Quand j’ai lu le scénario de ce film, j’avais les larmes aux yeux. J’ai dit: «Oh, mon Dieu, c’est un si bon scénario. Ça va être génial. Je veux dire, Jack Nicholson arrive et Morgan Freeman. »»

La Bucket List avait à l’origine une scène sur le tournage de Jeopardy.

Alex Trebek | Sony Pictures Entertainment

“Ils sont venus au studio et ils ont filmé la scène de la mort de Morgan Freeman dans notre studio”, a déclaré Trebek. «Il était un concurrent sur Jeopardy qui avait été son ambition de toute une vie, et il est mort sur notre plateau. Alors quand je suis allé voir le film, il n’est pas mort sur notre plateau. Il n’est même jamais apparu sur Jeopardy. Il est décédé à la maison dans sa chambre. Cela m’a donc déçu. Je me suis retrouvé sur le sol de la salle de découpe. »

Trebek est toujours payé pour The Bucket List.

“Ils m’ont payé assez bien pour mon apparition, et chaque fois que ce film est diffusé sur un réseau ou un système de câble quelque part, je reçois un joli résidu”, a déclaré Trebek. “J’adore la Bucket List.”