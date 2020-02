L’animateur de Naruto et Boruto dessine sa version d’Iron Man

Naruto, le manga créé par Masashi Kishimoto, et Iron Man, le personnage de Marvel Comics qui était le fer de lance du MCU, sont deux des franchises de divertissement les plus importantes de ces dernières années. L’importance des deux franchises est indéniable, et c’est pourquoi il est très curieux lorsque les deux univers se croisent, soit au hasard.

Cette semaine, les fans de Marvel ont découvert un dessin de l’année dernière préparé par Cheng Xi Huang, l’un des principaux animateurs de Boruto, qui a également travaillé sur l’anime Naruto: Shippūden.

Le dessin curieux est un croquis de l’une des scènes les plus émouvantes de Avengers: Fin de partie et montre la mort de Tony Stark.

Cheng Xi Huang a de l’expérience dans la réalisation de dessins émotionnels, rappelez-vous juste qu’il était l’un des animateurs de certaines des scènes les plus touchantes de Hinata. L’animateur est l’un des plus talentueux de Boruto, et c’est pourquoi, bien qu’il soit un simple dessin, il parvient à capturer le moment déchirant de la fin d’Iron Man. Comme les fans le savent, le héros est décédé à la fin de Fin du jeu, et cette esquisse Le noir et blanc montre clairement au revoir à Tony Stark.

L’animateur n’a pas utilisé un style similaire à Naruto et nous montre que le talent de Cheng Xi Huang est énorme et va au-delà du dessin avec le style japonais. Bien que l’esquisse soit un peu rude et inachevée, il suffit aux fans de pleurer à nouveau avec le triste sort d’Iron Man.

Cheng Xi Huang est un animateur indépendant, et il ne travaille pas actuellement à Boruto, mais, grâce à son statut de travailleur indépendant, il ne manque pas de travail et est très susceptible de revenir dans la franchise dans un avenir proche. Vous avez aimé le style de Cheng Xi Huang?

.