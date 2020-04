L’animation perdue de Pikachu a découvert la danse comme Michael Jackson dans Pokémon Yellow

Pokémon est l’une des sagas de jeux vidéo qui donne le plus à parler, et ce n’est pas pour moins. La franchise Nintendo and Pokémon Company est l’une des plus rentables, comme le succès de ses nouveaux versements continue de le démontrer, bien que de nombreuses formules suivent des milliers de fois.

L’un des jeux les plus populaires de la franchise était Pokémon Yellow, non seulement pour être le troisième à être mis en vente, mais aussi pour avoir de nombreux éléments faisant référence à la célèbre animation diffusée à la télévision.

Bien que Pokémon Yellow soit sorti il ​​y a plus de 20 ans, il cache toujours des secrets. Un a été récemment trouvé, rien de plus ni moins qu’une danse Pikachu qui rappelle le célèbre moonwalk de Michael Jackson.

La danse inutilisée de Pikachu a été trouvée dans le code source de Pokémon Yellow, qui a été divulgué il y a quelques semaines sur 4chan, et une animation de danse inutilisée pourrait être sauvée dans le jeu. Semblable au Moonwalk, Pikachu commence la danse avec quelques pas en sens inverse, et la termine avec un tour sur son propre axe.

Lost Dance de Pikachu: Le code source de Pokémon Yellow a été divulgué dans un post / vp 4chan cette semaine, et des centaines de ses utilisateurs (appelés Anons) ont enquêté à l’intérieur. Entre autres, ils ont trouvé cette animation pour une danse Pikachu qui n’a jamais été utilisée dans la version finale de Yellow. »

Pourquoi la danse moonwalk de Pikachu n’a-t-elle pas été utilisée? C’est un mystère, d’autant plus qu’il était déjà terminé et programmé en jeu. Craindraient-ils un procès du roi de la pop? Nous ne savons pas et nous ne le saurons probablement jamais, mais c’est une curiosité que tous les fans de la franchise Pocket Monsters chériront.

