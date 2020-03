L’anime Dragon Ball Super pourrait bientôt revenir, selon l’animateur Masaki Sato

L’un des arcs les plus récents de Dragon Ball, Dragon Ball Super, Je pourrais revenir très bientôt à l’anime. L’adaptation animée du manga d’Akira Toriyama a été diffusée entre 2015 et 2018 en plus d’une centaine de chapitres. Pendant ce temps, les fans attendaient le retour de l’anime, et selon l’animateur Masaki Sato, cela pourrait arriver très bientôt.

Masaki Sato est un illustrateur renommé de Dragon ball et Dragon Ball Z, et a commenté que Toei Animation songe à ramener l’anime. Dans une interview qu’ils ont faite à Japan Expo Sud en France, l’animateur a dit que Dragon Ball Super pourrait revenir à l’anime:

«J’ai entendu des choses sur la suite de Dragon Ball Super. Nous ne savons toujours pas sous quel format il arrivera, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Cependant, une chose est sûre: Dragon Ball ne permettra pas à ce poulet de disparaître des œufs d’or. Ils vont sûrement travailler sur une nouvelle licence. »

Pour l’instant Toei Animation et Akira Toriyama n’ont rien dit sur le retour de l’anime de Dragon Ball Super Cependant, Sato est également un illustrateur de renom dans la franchise Dragon Ball, nous n’avons donc aucune raison de ne pas le croire. En plus de sa participation à Dragon Ball et Dragon Ball Z, Sato a réalisé La Bataille de Frieza contre le père de Goku et le film Dragon Ball Z: Bataille super décisive pour la planète Terre.

La vérité est que le manga DBS continue sa publication et de plus en plus de détails sur ce monde nous sont révélés, comme pourquoi les dieux de la destruction veulent mettre fin aux guerriers Z. Il est également vrai que de nombreux fans ont critiqué cet arc DB pour l’avoir considéré comme l’un des plus stupides et simples de toute la franchise. Bien que oui, sa popularité ne diminue pas, et il a même été l’un des plus vus de la dernière décennie en Amérique latine.

