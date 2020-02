«L’année dernière» présente une nouvelle carte et de nouvelles fonctionnalités dans la dernière mise à jour

Elastic Games a donné aux fans de leur jeu multijoueur asymétrique L’année dernière un régal avec une nouvelle mise à jour massive du jeu, l’ajout d’une nouvelle carte et plus encore.

La première de la série «Afterdark» de cartes forestières est The Sawmill. La carte est unique en ce qu’elle présente un tout nouveau mécanicien: Environmental Kills! Entre les lames de scie et les trains qui se précipitent, les camarades de classe et les démons devront être très prudents lors de la navigation sur cette carte.

En cours de route, les camarades de classe peuvent également ramasser une nouvelle arme sous la forme d’une tronçonneuse, qui se trouve dans un point d’apparition spécifique dans The Sawmill. Ceux qui l’attraperont ne pourront pas exécuter ou transporter des objets de quête, mais au moins vous emporterez quelque chose pour découper un démon.

La mise à jour présente également The Shop, qui, comme vous pouvez vous y attendre, permet aux joueurs d’acheter des devises dans le jeu, ainsi que de récupérer des skins uniques. La boutique permettra aux joueurs de dépenser de l’argent réel pour acheter plus de cartes cachées, obtenir la nouvelle monnaie forte sous la forme de minerai mystique ou acheter des packs qui incluent un skin, des cartes et du minerai à des prix réduits.

Et oui, parce que c’est la Saint-Valentin, l’équipe a introduit de nouveaux produits cosmétiques à débloquer, y compris les skins exclusifs chronométrés Bloody Valentine. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour sur la page officielle Steam.

Enfin, vous pouvez jouer au jeu gratuitement dès maintenant jusqu’au 17 février. Vous pouvez également acheter le jeu avec une remise de 30% pendant le week-end gratuit.