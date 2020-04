L’année scolaire se termine en Espagne; exiger des garanties de retour en classe

Mexique.— L’Organisation mondiale de la santé (OMS), a averti que le fait de quitter précipitamment le confinement du COVID-19 pouvait avoir des conséquences majeures sur le long terme pour l’économie.

Le directeur de la zone d’urgence, Mike Ryan, a souligné que les gouvernements doivent s’appuyer sur les données pour revenir à la normale et activer les économies, mais je ne sais pas comment le faire rapidement et je risque un rebond des cas.

«Chaque pays doit trouver un équilibre entre sauver des vies et sauver la façon de gagner sa vie. Si les restrictions sont levées trop rapidement, elles pourraient à nouveau être obligées de confiner et avoir un impact économique encore plus grand; Il n’y a pas de réponse facile, mais nous ne devons pas exclure qu’une nouvelle flambée puisse nécessiter un confinement supplémentaire “, a-t-il souligné.

Pour sa part, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’organisation, a fait valoir que pour éviter une deuxième vague d’infections à coronavirus dans le monde, vous devez avoir une bonne stratégie de santé publique.

“Qu’il y ait une deuxième vague d’infections à coronavirus est entre nos mains et nous pouvons l’éviter avec une bonne stratégie de santé publique”, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que “la pandémie est loin d’être terminée” et insiste sur le fait que “nous avons un long chemin à parcourir et beaucoup de travail à faire”.

Le docteur Maria Vankekhove recommandé d’être vigilant et de détecter de nouveaux cas, car toutes les personnes restent sensibles, et il n’y a aucune recherche pour soutenir le développement d’anticorps immuns contre une deuxième infection.

Il a expliqué que quatre mois après la pandémie dans le monde, on ne peut pas dire qu’il y ait une réponse en anticorps, donc les gouvernements doivent respecter le confinement.

LEE Détecte 25 contagions dans le centre de Abasto

emc