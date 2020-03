L’annonce d’Andy Cohen selon laquelle il a été testé positif pour le coronavirus suscite une discussion sur le traitement préférentiel pour les célébrités

Lorsque le producteur de Bravo Andy Cohen a annoncé qu’il avait un coronavirus, les fans et les amis lui ont souhaité un prompt rétablissement.

L’hôte de Watch What Happens Live a fait l’annonce sur Instagram, ce qui a produit une variété de réponses. Alors que la plupart des gens n’avaient rien d’autre que de l’amour pour Cohen, son annonce a déclenché une conversation sur la question de savoir si les célébrités sont testées à un rythme plus rapide que les autres Américains.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Cohen a partagé qu’il cherchait un test de coronavirus le 19 mars. “Il convient de noter qu’il n’y a aucun moyen réel de mettre la main sur un test Corona à Manhattan. Comment est-ce possible?” il a tweeté. Un fan a répondu: «Ce n’est pas pour vous que vous en mettiez la main. Si vous avez des symptômes, vous appelez puis ils vous disent où vous pouvez passer le test. »

Mais Cohen a insisté sur le fait qu’il n’était pas plus facile d’obtenir un test. “Ce n’est pas un vrai mec. J’ai passé deux heures en attente avec le numéro hier et ils ont simplement pris mes informations et ont dit qu’ils rappelleraient, mais cela pourrait prendre quelques jours. Mon dr n’a pas non plus accès aux tests. »

Les fans se demandent comment les célébrités semblent être testées plus rapidement

Un certain nombre de personnes ont fait remarquer qu’il semble que des individus ou des célébrités riches puissent se faire tester alors que le grand public doit attendre. “Parce qu’un tas de célébrités avec peu ou pas de symptômes se précipitent pour en obtenir un afin qu’elles puissent annoncer sur les réseaux sociaux qu’elles ont été testées positives mais qu’elles se sentent bien et resteront à la maison pendant les deux prochaines semaines comme elles auraient dû le faire de toute façon” », A fait remarquer une personne sur le tweet initial de Cohen.

Une autre personne s’est demandée combien de personnes avaient réellement le virus avec le nombre de célébrités testées positives pour le virus. “Si tant de célébrités se révèlent positives, je ne peux qu’imaginer combien d’entre nous ont réellement le virus.” Mais une autre personne a expliqué pourquoi les célébrités et les personnes de haut niveau peuvent être plus à risque que la personne moyenne. «Uuummmm voyagez-vous autour du monde et faites la fête et allez manger tout le temps tout en étant autour de beaucoup de gens? Sinon, vous n’êtes probablement pas aussi à risque que ceux qui le font. »

De plus en plus de célébrités partagent leur test positif

L’annonce de Cohen est survenue après avoir passé quelques jours à se sentir mal. L’actrice Debi Mazar partage maintenant qu’elle est également positive pour le virus. Comme Cohen, Mazar vit à New York, où les tests deviennent de plus en plus difficiles à obtenir.

Je viens de tester positif pour Covid-19.Je suis OK! Il y a environ un mois, toute ma maison (mari et deux filles adolescentes) a eu un bug étrange – Fièvre de bas grade, maux de tête, maux de gorge, courbatures, bourdonnement d’oreille et toux sèche.Elle s’est éclaircie rapidement.Saisonnel je pensais? inhabituel / différent… Deux semaines plus tard, le 15 mars, je me suis réveillé avec tous les mêmes symptômes mais des courbatures super intenses et 102,4 de fièvre. J’avais bu des cocktails la veille au soir et fumé quelques cigarettes. J’ai pensé que j’avais mis mon système immunitaire à l’abri d’une soirée amusante avec des amis.J’ai appelé un médecin / ami pour lui demander si je pouvais passer le test Covid-19 le 16/03.Il a dit NON, je ne répondais pas aux critères. Je n’avais pas récemment voyagé hors du pays et je n’avais pas été avec quelqu’un qui avait effectivement été testé positif.J’ai trouvé ce genre de critères FOU pour un NY’er car j’avais pris le métro, allé au théâtre, à l’épicerie, au pharmacie, salon de coiffure, etc. J’étais la maman qui essayait de préparer la maison et d’obtenir des fournitures et des lingettes décolorantes, des produits secs, des aliments supplémentaires, etc. Parce que nous avons une famille italienne en Italie et que nous suivons les nouvelles de près, ma plus grande panique était pourquoi ils ne ferment pas les écoles à New York et interdisent le mouvement à l’extérieur du domicile sans autorisation, comme la Chine et toute l’Europe? Prospect Park hier, j’ai entendu dire que c’était jumpin ‘! Un ami m’a dit que CityMD / Urgent Care dans mon quartier avait des kits de test, ce qui m’a séduit car je voulais rester à l’écart de l’hôpital. J’ai continué le 3/17, j’ai d’abord été testé pour la grippe, qui était négative, puis ils m’ont testé pour Covid-19. On m’a renvoyé chez moi et on m’a dit de me mettre en quarantaine jusqu’à ce que j’obtienne des résultats, ce qui prendrait de 3 à 7 jours (à S.Korea, cela prend deux heures) Eh bien … c’est le jour 5 et je viens de le découvrir. J’espère avoir été à travers le pire déjà. Son très “morphy”. Un jour je me sens merdique et le lendemain je suis normal. Aujourd’hui mes poumons sont lourds, mais je suis dur. Je peux respirer, et je vais guérir ici, chez moi! Ma famille est en quarantaine depuis 14 jours.Ils ne présentent aucun symptôme.Je pense que nous l’avons tous déjà possiblement? Qui sait. Quoi qu’il en soit, restez à la maison! Protégez-vous et vos proches. Construisez votre système immunitaire. Bonne chance et que Dieu nous bénisse tous! #alonetogether #physicaldistancing #stayhome

Mazar rejoint la liste croissante des célébrités qui se sont révélées positives. Comme Cohen, Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba et bien d’autres ont fait des annonces sur les réseaux sociaux. Mazar a annoncé le 21 mars qu’elle avait été testée positive. Cependant, comme Cohen, elle insiste sur le fait que se faire tester n’a pas été facile. “J’ai appelé un médecin / ami pour lui demander si je pouvais passer le test Covid-19 le 16/03. Il a dit NON, je ne répondais pas aux critères. Je n’avais pas récemment voyagé hors du pays et je n’avais pas été avec quelqu’un qui avait en fait été testée positive », a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle a fini par obtenir un test à sa clinique de soins d’urgence locale. «Un ami m’a dit que CityMD / Urgent Care dans mon quartier avait des kits de test, ce qui m’a séduit car je voulais rester à l’écart de l’hôpital. Je suis allé le 17/03. J’ai d’abord été testé pour la grippe, qui était négative, puis ils m’ont testé pour Covid-19 », a-t-elle expliqué.