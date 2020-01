L’annonce officielle de Grand Theft Auto 6 devrait arriver le mois prochain

Internet continue d’être inondé de rumeurs concernant une certaine suite de Rockstar alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle année.

Grâce à un manque quasi total d’informations du développeur lui-même, les fans ont spéculé sur tous les aspects de Grand Theft Auto 6 pour ce qui ressemble à une vie. Où se déroulera la suite? Quelle période de temps? Aura-t-il un nouveau composant en ligne? Qui sont les personnages principaux? Cette tirade de questions presque interminables ne montre aucun signe de fin et, avec Grand Theft Auto V 2013 approchant rapidement son septième anniversaire, la patience commence à s’épuiser.

Comme de coutume, bien sûr, Rockstar ne semble pas avoir besoin de précipiter la prochaine entrée dans sa franchise d’un milliard de dollars, une décision qu’il pourrait regretter, si l’un des développements d’aujourd’hui s’avérait être vrai.

Dans un fil de discussion maintenant supprimé sur Reddit la semaine dernière, l’utilisateur enki2019 a laissé tomber un lot massif de détails concernant GTA 6 qui, bien que non vérifiés, correspondent à de nombreuses soi-disant fuites que les fans ont entendues au cours des derniers mois. Cela inclut, entre autres, que le prochain épisode comprendra un combo frère / sœur pour le personnage du joueur et l’antagoniste principal respectivement. De plus, le lanceur d’alerte stipule que les acteurs John Leguizamo et Roselyn Sanchez exprimeront lesdits rôles et que l’histoire se déroulera principalement dans Vice City.

Voir la liste complète des fonctionnalités supposées ci-dessous.

John Leguizamo sera la voix de Matías González (protagoniste principal)

Roselyn Sanchez sera la voix de Valeria Madrina (méchante principale) (basé sur Griselda Blanco)

Situé dans les années 80 et au début des années 90

Vice City est la ville principale (avec ses petites îles environnantes)

2 autres villes (Colombie, Bogota) (USA, Fort Lauderdale)

Environ 9 petites villes dispersées entre Vice City et Fort Lauderdale

La Colombie sera similaire à North Yankton (ne peut pas y voler mais aura à peu près la taille de la ville dans GTA 5)

Date de sortie fin 2021, peut-être début 2022

La carte a été conçue en pensant aux voyages en avion

2 protagonistes principaux (frère et sœur)

6 niveaux de retour recherchés

Le mode en ligne sera plus axé sur l’histoire (style Red Dead)

Le carburant dans les voitures sera présenté pour la première fois

Vous pouvez acheter vos propres véhicules personnels

Les armes peuvent être stockées dans le coffre

Le système de police sera similaire au RDR2 (enquête afin qu’ils ne connaissent pas votre position exacte à tout moment)

Annonce en février (pas de bande-annonce)

Bande-annonce prévue pour avril

Comme toujours, nous ne saurions trop insister sur le fait que tout ce que vous voyez ici doit être pris avec une pincée de sel massive, bien que vous n’ayez pas longtemps à attendre pour apprendre la validité de la fuite. Si enki2019 dit la vérité, alors Rockstar dévoilera enfin Grand Theft Auto 6 le mois prochain avec une bande-annonce à suivre en avril.

Les doigts croisés, c’est le cas – nous ne savons pas combien de temps les fans peuvent (ou veulent) attendre. Surveillez cet endroit.