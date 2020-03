L’anosmie, un symptôme grave déclenché par le coronavirus | Instagram

Plus l’étude de la nouvelle affection qui a rendu le monde malade, le coronavirus, plus on sait ce qu’il provoque et les conséquences qui découlent de l’affection implacable, l’une des nouvelles suites que les experts ont trouvées indiquent, le “Anosmie “.

C’est ce que les nouveaux experts ORL ont appelé le nouveau symptôme ce qui est assez rare, cependant ils ont associé, la anosmie comme symptôme lié à coronavirus.

De tels effets se sont manifestés chez de jeunes patients atteints de formes légères de COVID-19, qui ont présenté une certaine absence du sens de sentir, goût (ageusia).

Les experts détectent “l’anosmie”, un nouveau symptôme lié au coronavirus. Pixabay

En plus d’autres symptômes connus, le COVID-19 comme la fièvre, la toux et l’essoufflement, les experts ont averti ce samedi de cet autre nouveau symptôme associé à la maladie.

Ce qui précède, sur la base de l’observation d’experts sur la recrudescence des cas de “anosmie“Ces derniers jours, selon le numéro deux du ministère français de la Santé, Jérôme Salomon, vendredi dernier, faisant son bilan quotidien de la situation en La France.

Il s’agit d’une “disparition brutale” de l’odorat, mais sans nez bouché, et parfois accompagnée d’une disparition du goût (ageusia).

Il existe un potentiel de réduction de la transmission du COVID-19 en demandant aux individus présentant une nouvelle apparition d'anosmie de s'isoler.

– ENT UK (@ENT_UK)

20 mars 2020

Ces signes, également décrits par plusieurs personnes infectées par COVID-19et peuvent survenir isolément ou avec d’autres symptômes liés à virus.

Parmi les plus recommandés urgent, les experts soulignent:

Vous devez appeler votre médecin généraliste et éviter l’automédication sans avis spécialisé “, a déclaré Salomon.

De toute façon, cela symptôme les experts continuent de s’inquiéter car ils soulignent qu’elle est “assez rare” et “généralement” observée chez les jeunes patients atteints de formes “moins sévères” de la maladie, a déclaré le directeur de la Santé.

Alors que pour sa part, la société français L’ENT a publié vendredi un avertissement sur la recrudescence de ces cas, partagé par les médecins sur les réseaux sociaux.

Il existe un lien évident “entre l’anosmie et le virus”, a déclaré Jean-Michel Klein, président du Conseil national des professions ORL, qui siège à Paris.

Pour moi, l'anosmie et l'ageusie me surprennent, ainsi que les syncopes et la diarrhée.

Pour moi, l’anosmie et l’ageusie me surprennent, ainsi que les syncopes et la diarrhée.

Réjouissez-vous !! https://t.co/kOQ2fKQLKV

– Mónica Lalanda (@mlalanda)

19 mars 2020

Ils ont également signalé ce symptôme ne se produit pas dans tous les cas de COVID-19

Tous les positifs avec COVID-19 ne sont pas anosmiques, mais tous les anosmiques isolés sans cause locale, sans inflammation, sont positifs pour COVID-19 “, a expliqué le spécialiste à l’..

Le réseau professionnel d’oto-rhino-laryngologistes a déterminé que les patients affectés sont plutôt jeunes, entre 23 et 45 ans, en plus du fait que des professionnels de la santé, y compris des experts dans ce domaine, pouvaient également le présenter.

Les personnes qui souffrent d’anosmie doivent se limiter par précaution et porter un masque, même en famille “, selon Jean-Michel Klein.

Que ne pas faire selon les experts

En cas de anosmie Classiquement, le médecin ne recommande pas de ne pas administrer de corticothérapie, qui «abaisserait les défenses immunitaires» ou un lavage de nez qui pourrait «envoyer le virus de la muqueuse nasale aux poumons».

Après ces premières constatations, otorrinos Ils ont averti le General Medicine College ainsi que le ministère qu’ils allaient étudier le phénomène.

Les publications allemandes et américaines ont observé le même les symptômesA souligné Jean-Michel Klein.

